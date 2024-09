¿Problemas en el paraíso? El tajante reclamo de Coti Romero a Nacho Castañares que se hizo viral

Coti Romero y Nacho Castañares son los romances más queridos en el mundo del espectáculo. A un año de haber formado parte de Gran Hermano 2023-2024, decidieron apostar por su romance.

“Yo venía hablando con Fede y Mora también de decir: ´quiero que sea mi novia, pero no sé como preguntárselo´”, recalcó Nacho Castañares sobre cómo la idea de pedirle ser su novia.

Ahora bien, la pareja suele mostrarse constantemente en sus redes sociales. Es por ello que Coti Romero sorprendió a sus seguidores con una queja hacia su novio.

Cómo fue la “disputa” entre Coti Romero y Nacho Castañares

La discusión fue presentada por la exhermanita en sus redes sociales. Ahí, publicó una foto de ambos con la diferencia de que Nacho estaba en blanco y negro.

La acusación de Coti Romero sobre Nacho Castañares.

Generalmente, una pareja pone esa distinción cuando alguien fallece o hay una ruptura. Sin embargo, la exhermanita aclaró que se trataba de una pequeña disputa porque Nacho no quiso que fueran al gimnasio.

“¡Hola! Este es mi novio, no se murió ni nada, pero ayer quedamos en entrenar a la mañana y hoy no se quiso levantar y me obligó a dormir también”, detalló Coti Romero en sus redes sociales sobre su pelea con Nacho.

Cuál fue la respuesta de Nacho Castañares al reclamo

Ante las acusaciones de su novia, Nacho Castañares no se quedó cayado. A través de su cuenta de Instagram, compartió la historia de Coti Romero y aseveró que él tenía su propia versión de lo sucedido.

La respuesta de Nacho Castañares a la acusación de Coti Romero.

“Tengo mi versión de los hechos”, determinó el exhermanito, dado a entender que Coti Romero habría sido la culpable de la problemática.

Cómo Nacho Castañares le pidió a Coti Romero que fuera su novia

Desde otro aspecto, Nacho Castañares reveló en “Te Pido Mildis” cómo le pidió a Coti ser su novia. En principio, no iba a tener la oportunidad de ver a la exhermanita en su pueblo por Corrientes.

Sin embargo, un cambio de planes hizo que hiciera todo un plan a último minuto para sorprenderla. “Cuando llegó ahí, armo todas las cosas. Yo no me podía llevar nada, lleva flores. Si bien yo podía, no quería que salieran fotos, quería que fuera sorpresa. Estuve en el baño hasta el momento del embarque, cosa que no me viera nada”, explicó el conductor del stream de Survivor: Expedición Robinson 2024 sobre cómo fue su travesía para ir a Corrientes.