“No está mi papá”, el desconcertante momento que vivió Jimena Barón cuando fue de visita al cementerio

Jimena Barón, actriz y cantante argentina, compartió recientemente un desconcertante episodio que vivió al intentar visitar la tumba de su padre, Jorge Guevara. A través de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, reveló que su visita al cementerio no salió como esperaba, dejando a sus seguidores sorprendidos con el relato.

Jorge Guevara falleció en 2014 y, aunque la relación con su hija fue distante durante su infancia, lograron reconstruir el vínculo en los últimos años. Jimena confesó que, cuando extraña a su padre, suele ir a su tumba para sentir una conexión con él, algo que le ayuda a sobrellevar la tristeza.

La artista en una vieja imagen junto a su padre. (Foto web).

“Con él muerto experimento, por primera vez, que cuando quiero verlo, puedo ir”, explicó la cantante, en referencia a la sensación de tranquilidad que le daba visitarlo. Sin embargo, esta vez, la sorpresa fue grande: al llegar al cementerio, la tumba no estaba.

El bizarro episodio que vivió Jimena Barón en el cementerio

Jimena contó que, al notar la ausencia de la tumba, pensó que quizás había cometido un error con la ubicación. Pero tras revisar, confirmó que estaba en el lugar correcto. “No está mi papá. No estaba en el cementerio, no estaba más”, relató a sus seguidores, visiblemente sorprendida por lo que había encontrado.

En un intento por aclarar lo ocurrido, se comunicó con la exesposa de su padre. Lejos de tranquilizarla, esta le informó que los papeles con la ubicación de la tumba “desaparecieron”, sumando más misterio a la situación.

A pesar de la confusión y la tristeza, Jimena no perdió su sentido del humor. Bromeó con que su familia no invirtió mucho en el lugar donde yacen los restos de su padre. “No le llevo flores, agarro las que están desechadas”, comentó entre risas. “Las puse en este lugar que yo sentí que era, pero vaya a saber uno con quién yo hablé. Yo tuve esta conversación de hija-alguien y la semana que viene tengo que ir a averigüar”.

Jimena Barón habló de su padre fallecido (Captura de pantalla).

A pesar de todo, la actriz decidió que su intuición la guiaría para tener la charla que había planeado con su padre. Afirmó que continuará investigando el paradero de la tumba y prometió mantener informados a sus seguidores sobre esta particular situación.