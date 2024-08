Jimena Barón se indignó por una actitud de su novio y lo fulminó en sus redes: “Estamos peleados”

Jimena Barón es una de las actrices y cantantes más famosas del país. Pero no solo logró ganarse el público del cariño con sus habilidad artísticas, sino que también su personalidad y cómo se muestra en las redes sociales fueron un punto clave para terminar de enamorar a sus fanáticos. Solo en su cuenta personal de Instagram, acumula más de 6 millones de seguidores con quienes comparte a diario su vida.

En esa red social, Barón publica muchas historias de diferentes temas como recetas fáciles, su nueva casa, la vida con su hijo Momo y su convivencia con su novio, Matías Palleiro. La actriz está en pareja con el empresario hace más de tres años y ahora decidieron hacer un viaje de pareja a uno de sus destinos favoritos: Brasil.

Jimena Barón se subió arriba de su novio Palleiro

Jimena Barón aseguró que comenzaron su viaje peleados con su novio

Jimena y Matías escogieron la ciudad de Río de Janeiro para pasar unos días en pareja, pero el viaje no comenzó tal cual lo planeado. Barón compartió con sus seguidores que hubo una serie de inconvenientes y casi pierden el vuelo. “Ahora era todo amor y diversión pues nos íbamos de viaje (queríamos joder a Mari)”, escribió la famosa junto a un video besándose con su novio.

Sin embargo, pronto acabaron las risas. “Matías no podía no ir al gimnasio. Casi perdemos el vuelo. Estamos peleados”, dijo la cantante en un video donde se los ve caminando apurados por el aeropuerto. “Llegamos literal corriendo. Me compra un café para hacerse el copado y que lo perdone. No nos hablamos”, confesó Jimena.

Historias más tarde, Barón mostró las tácticas que usaba su novio para remediar la situación: “Quiere amigarse”, escribió. Sin embargo, el amor fue más fuerte y tan pronto como encontraron sus lugares en el avión, la pareja ya había dejado la pelea atrás. “Ya nos amigamos”, dijo Jimena junto a un video de ambos besándose.

Ya instalados en un lujoso hotel de la ciudad brasilera, Jimena mostró cómo empezó su viaje en pareja. Y es que Matías sintonizó el partido de Talleres y River en la computadora, en lo que parecía que tenía que ser una noche de pasión. Sin embargo, la pareja disfrutará del viaje, lleno de aventuras y playa, dos combinaciones que le encantan a ambos.