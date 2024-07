El fuerte relato de Jimena Barón sobre su relación con Daniel Osvaldo: “No podía con mi vida”

Jimena Barón es una actriz, cantante y figura de los medios de comunicación que comenzó su carrera desde chica y con el tiempo alcanzó gran popularidad incluido las redes sociales donde tiene más de seis millones de seguidores. Es conocido por todos, la historia que tuvo la famosa con Daniel Osvaldo su expareja y padre de su hijo Morrison.

La pareja se separó de mala manera, ya que según contó Jimena, él le había dejado y en ese momento ella no tenía trabajo porque había dejado todo por él para acompañarlo a Europa donde jugaba al fútbol. Después de eso, Jimena salió adelante de a poco y comenzó su carrera en la música.

Sin embargo, intentó otras veces volver con su expareja por el bien de su hijo Morrison, ya que el niño no tenía recuerdo de ellos juntos. Jimena estuvo en el programa de “Sería Increíble” de Olga y fue allí que reveló cómo fue volver a convivir con su ex en plena pandemia.

Jimena Barón recordó su relación con Daniel Osvaldo

“Era mi cumpleaños, me dijo: ‘Vení’, era una casa de cuatro pisos en Banfield, en algún momento dije: ‘Está bueno que Momo tenga un recuerdo de nosotros con buena onda, ya es más grande. La buena onda duró 15 minutos y nos retiramos, con todas mis cosas”, recordó la actriz sobre cuando decidió irse a vivir con Daniel en plena pandemia.

Jimena Barón recordó su reconciliación con Daniel Osvaldo en pandemia. Foto: Jimena Barón

“Revival tuve un año después de separarme, que él volvió a casa, eso fue todo un intento con todas las fichas. Ahora no, yo tenía el auto en la puerta si pasaba algo, me iba. No era la anterior que era pánico, a cada cosa era como ´se enojó´”, expresó Jimena Barón sobre la diferencia entre la primera vez que se separó de Osvaldo y cuando convivieron en la pandemia.

“Ahora yo ya era La Cobra. Venían del barrio y ponían la canción en la puerta de la casa”, agregó Jimena en referencia a la última convivencia con su ex y cómo la trataban los vecinos.

“¿La primera vez que te separaste, tu hijo fue un tema para pensar la separación?”, le preguntó Eial Moldasvky.

Jimena Barón y su hijo Morrison Foto: instagram/

“Yo no me separé. Ojalá tuviera ese mérito. Me dejó, se fue. Me enteré por la tele. Me encantaría, por lo menos, decir que me separé. Yo no podía hacer nada, estaba muy mal. Mi viejo había muerto, ahogado, hacía cuatro meses. Además, no tenía leche. Ahora, veo imágenes y me acuerdo estar en una nube de pedo. No podía con mi vida. Estaba flaca, horrible, toda nerviosa, muy angustiada”, contó Jimena.

“Estábamos en Europa y yo había venido con una sola valija de invierno, con suéteres, con cosas para el enano y fue cagada viviendo en Nordelta. Era el típico jugador que te aísla y, cuando te quejas, te dice: ’Mirá la casa que tenemos en Nordelta’. Y vos decís: ‘Pero yo no quiero una casa en Nordelta. Quiero que me venga a ver mi vieja, que no tiene auto’”, recordó reflexiva Jimena Barón sobre el difícil momento que vivió con Daniel Osvaldo.