Jimena Barón opinó sobre la edad fértil de la mujer y generó polémica: “Después no hay vuelta atrás...”

Jimena Barón es reconocida por su indudable talento tanto para la actuación como para el canto, pero también por sus osados looks que colman sus outfits de sensualidad, por las polémicas en las que suele estar involucrada y por la cercanía que tiene con sus fanáticos en las redes sociales, donde conversa sobre distintos temas sin ningún filtro.

Jimena Barón deslumbró en redes. Foto: instagram

Y en esta oportunidad, la actriz armó un debate nocturno cuando se sentó en la cocina de su casa y habló sobre una cuestión delicada que tiene que ver con la edad fértil y la maternidad: “Había una mujer hablando de como las mujeres de mi edad, entre los 35 y los 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance, si quisiéramos, de ser madres”, comenzó expresando.

Jimena Barón junto a su hijo Morrison. Foto: instagram/

“El chabón puede a los 40 cortar una relación, estar 10 años soltero, hasta los 50 y ahí recién agarrarse una piba joven y ser padre”, continuó, usando un ejemplo para ser más específica con lo que buscaba transmitir. “Ahora la sociedad cambió y ahora es todo después y no hay drama y a los 40 el pibe está recién en el boliche. Nosotras seguimos teniendo un reloj biológico, más allá de como te sientas, de tu energía, de tu cuerpo, de si estabas mejor o peor que antes”.

Jimena Barón junto a su actual pareja, con quien confesó estar intentando ser mamá nuevamente. Foto: Instagram

Y a modo de conclusión, la actriz informó que “para las mujeres de los 35 años a los 40, más o menos, son años que son muchísimo más importantes que en la vida de un chabón. Esos cinco años son nuestra última chance de ser madres, si podemos y deseamos serlo. Entonces chicas, cuidado, cuídenlos. Valen oro. Fijensé con quién están, si están felices compartiéndolos con una persona que sabe de esto, los valora, los comprende y si hay un acuerdo con respecto a tener hijos”.

Cuál fue el mensaje que Jimena Barón les dedicó a las mujeres que la siguen

De forma directa y honesta, la actriz le habló a las usuarias que aún no tienen hijos o que lo mantienen como un plan a futuro y están cerca o entre las edades que ella mencionó en el video: “La persona con la que estén tiene toda su vida para ser padre, vos no. Son años muy importantes, los últimos. Más allá de la data de congelar óvulos, que antes no se sabía y que es una gran herramienta”

“Si estás en pareja, que esto sea un gran tema de conversación. Sean sinceras con ustedes mismas y piensen si tienen el deseo y si lo tienen tengan mucho cuidado con estos años porque después no hay vuelta atrás”, concluyó contundente.