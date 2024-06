“Pedí socorro”: el terrible accidente de Jimena Barón con su hijo de 10 años en Brasil

Jimena Barón es una actriz y cantante argentina de 37 años, con una larga trayectoria en el ámbito artístico, teniendo en cuenta que comenzó a trabajar desde niña. Primero, con papeles actorales y en la última etapa de su carrera, se lanzó como solista para cumplir su sueño.

Jimena Barón y su hijo Morrison Foto: instagram/

El 10 de marzo de 2014 la vida de Jimena cambió, tras el nacimiento de su primer hijo, Morrison, más conocido como “Momo”, cuando estaba en pareja con el futbolista, Daniel Osvaldo.

En su cuenta de Instagram, con 6.2 millones de seguidores de Instagram, la cantante suele publicar los grandes momentos que vive junto a su hijo y como se acompañan día a día.

Jimena Barón junto a su hijo Morrison.

En esta oportunidad, Jimena y “Momo” se fueron de vacaciones a Brasil, donde se encuentran practicando surf, ya que el niño quería experimentar la experiencia. La actriz siempre mostró su apoyo a los deseos de su hijo, y le dedicó unas palabras en Instagram: “Momo: yo te acompaño en mil aventuras para que vos de a poco te descubras, te entiendas, y elijas quién sos y que querés. Tus posibilidades son todas y son infinitas. Solo quiero que seas feliz. Para mí, acompañarte y verte crecer ya es un regalo demasiado grande. No podría pedir más”.

Jimena Barón y Morrison practicando surf en Brasil Foto: Instagram

El accidente de Jimena Barón y Momo en Brasil

Dentro del contexto de las vacaciones en Brasil y de que están practicando surf, Jimena Barón, vía historias de Instagram, contó el accidente que vivió su hijo “Momo”: “Quinto día seguido haciendo surf, ayer tuvimos un día de rigores, conocimos la parte no tan lindo y los posibles riesgos de este deporte”, y le preguntó a su hijo qué había pasado el día anterior.

Jimena Barón y Morrison practicando surf en Brasil Foto: Instagram

“Estaba muy fuerte el mar, casi me ahogo. Yo nadaba para subir y no podía subir. Y Eze, el profe, me tuvo que levantar porque yo no podía subir. Levante la mano, Eze me vio y me subió”, explicó Morrison, y Jimena acotó: “¿Levantaste la mano medio socorro?”, y él asintió.

Además, Jimena mostró fotos en la que, debido a la fuerza del mar, se le salió una uña a su hijo y a ella le provocó un moretón en el pecho.

Los daños que le causaron el mar al hijo de Jimena Barón Foto: Instagram