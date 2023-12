Nazarena Vélez recordó la vez que le rompió el auto y le secuestró el perro a Daniel Agostini

Daniel Agostini se suma a la ola de separaciones del 2023. El cantante de cumbia separó de Laura, su pareja desde hace 14 años con quien tiene dos hijos en común, y parece que en muy malos términos. En LAM contaron detalles de este divorcio y Nazarena Vélez recordó cómo fue su escandalosa separación.

Semanas atrás, Fernanda Iglesias adelantó que Daniel Agostini se había separado de Laura, su pareja de años, y ahora agregó detalles de esta separación. “Está divorciado, tengo la sentencia de divorcio de los Tribunales de Tigre. Y la verdad es que es todo muy horrible lo que me contaron y del entorno de él. Gente que era amiga de él y que se alejó por las cosas que él hacía”, contó la panelista de LAM.

“Hay audios terribles de amigos de él, que no creían las cosas que decía Laura y pusieron micrófonos y grabaron. Están gravadas las barbaridades que decía”, agregó. A continuación enumeró algunas: “Que quería matar gente, que su pareja era una p... y que hasta que no viera muerta a Nazarena no iba a parar”.

Daniel Agostini no perdona a Nazarena Vélez.

Por su parte, Ángel de Brito intervino preocupado también por la situación de su colega. Mientras, Nazarena Vélez permanecía en completo silencio aunque visiblemente incómoda con la situación. Vale recordar que el músico es padre de su hijo Gonzalo, también conocido como “el chino”.

La periodista aseguró que escuchó los audios y sostuvo: “Él no tranza con el tema de la casa, no quiere irse, que es lo mismo que le hizo a Nazarena”, indicó sobre la propiedad en la que vivían juntos Laura y Agostini.

Nazarena Vélez habló sobre su relación con Daniel Agostini

A continuación, Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez si tiene diálogo con su ex pareja y ella aseguró que solo “lo justo y necesario” por su hijo. “No hablo con él hace dos años, ponele”, sostuvo. Sin embargo, señaló que el cantante tiene una buena relación de padre e hijo. “El Chino lo ama mucho y ahora están por sacar un tema juntos”, comentó la actriz.

Gonzalo “Chino” Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

Aunque lejos de defenderlo, recordó la vez que el músico le prohibió ver a Gonzalo por 3 meses en medio de su separación. “Fue muy doloroso, El Chino tenía 6, 5 años”, dijo para poner en contexto el momento en el que perdió sus cabales. “Ahí fue cuando me volví de Córdoba y le rompí el auto y le secuestré el perro”, dijo avergonzada de su pasado.

Además, señaló que en aquel entonces Laura había estado como testigo de este incidente. “Saca lo peor de mí”, soltó en referencia a su ex e intentó no seguir hablando sobre el tema ya que su hijo tiene una buena relación con su padre.

“El Chino se va a enojar mucho conmigo”, señaló. “Lo que sí te digo es que nada de lo que escucho me sorprende”, comentó en relación a las declaraciones de su compañera. “Y a Laura, como te digo que la recontra insulté ese día, después la entendí. Ella siempre le creyó a su marido”, sentenció.