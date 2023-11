El duro descargo de Nazarena Vélez luego de participar en la Marcha del Orgullo

El sábado pasado varias figuras públicas del espectáculo nacional participaron de la Marcha del Orgullo, se unieron a los festejos y reclamos para visibilizar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Una de las famosas fue Nazarena Vélez, quien compartió varias postales desde sus redes sociales.

Para la actriz fue muy emotivo participar de la marcha por lo que dedicó unas palabras en su perfil. “Más amor, libertad e igualdad”, escribió Nazarena, pero la publicación no fue bien recibida por algunos de sus seguidores que la criticaron y le dejaron mensajes negativos.

Nazarena Vélez participó de la Marcha del Orgullo Foto: instagram/nazarena

La famosa no pudo contener su enojo y salió a responder a quienes la criticaron y se mostró sorprendida por los mensajes mala onda que recibió. Lo que para ella y miles de personas es un de celebración y lucha, causó malestar en los fanáticos de la actriz.

El descargo de Nazarena Vélez por los mensajes que recibió

Fiel a su estilo de ir de frente y decir lo que piensa, Nazarena expresó: “Subí esta foto a mi feed y no puedo creer. Gracias a Dios no son la mayoría, pero sí muchos comentarios imbéciles: ‘Día de ¿qué orgullo?’, ‘Yo soy hétero y no estoy orgullosa ni tengo mi día’”.

“Cómo se nota que hablamos desde uno, desde nosotros mismos. Cómo se nota que estas personas que ponen estos comentarios claramente son heteros y nunca los mataron por su elección sexual. Nunca los discriminaron entonces desde esa comodidad dicen ‘¿qué festejan?’. ¡Dios! Esa falta de empatía, de solo mirarnos el ombligo y no pensar desde otro lado”, agregó la actriz.

Luego, añadió: “Y ponele que no logres encontrar esa empatía, ¿a vos qué te importa si mañana se festeja el día del carpincho y sale la gente y lo festeja?. ¿Qué te preocupa la vida del otro si no podés tener la empatía y esa cosa de sororidad o simplemente no meterte? Esa maldita costumbre de meterse en las elecciones y la vida de los demás”.

Nazarena expuso enojada el comentario que recibió: “A mí una me puso: ‘Andá a cuidar a tu hija y a tu nieto’. ‘Y vos andá a lavarte el tuje’. Igual, quiero que sepan que todo el que bardea fuerte y feo, que a mí no me gusta, yo lo bloqueo”.