¿Lo engañó con alguien famoso? El verdadero motivo por el que Nazarena Vélez se separó de Daniel Agostini.

En 2006 y tras 7 años de relación, Nazarena Vélez se separó de Daniel Agostini en medio de un importante escándalo. La pareja había tenido un hijo en común, Gonzalo, que hoy vive con su padre y decidió seguir sus pasos en el mundo de la música bajo el nombre de Chyno Agostini.

En las últimas horas, se conoció una entrevista con motivo de su próximo estreno musical que le hicieron a Agostini y que trajo de nuevo el tema de su polémica separación de Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez y Daniel Agostini se separaron un medio de un escándalo.

La actriz decidió responder a estos dichos y abrió su corazón en LAM para contar detalles de la situación que vivió con Agostini por aquellos años. “A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte”, comenzó la angelita.

El verdadero motivo por el que Nazarena se separó de Daniel Agostini

“Yo creo que él está seguro de que yo lo cagué”, aseguró Nazarena. “¿Ese es el motivo de la separación?”, preguntó Ángel de Brito. “Sí, yo creo que sí”, contestó sin titubear Nazarena.

“El último año con Daniel ya era porque estábamos por el Chyno”, sentenció Nazarena, antes de señalar: “No lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas y a él no le gustaba que yo trabajara y me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo (Sofovich), empecé a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustaba”.

Fernanda Iglesias acotó: “Era porque él era muy machista”. Vélez la corrigió: “No sé si era muy machista”. “Sí, era muy machista, de hecho una vez dio una nota en ‘Clarín’ que el título era ‘soy muy machista’”, insistió la panelista y Nazarena estalló de risa.

“No le gustaba que yo trabajara en ningún lado”, repitió la actriz. “¿Con quién lo engañaste?”, consultó de Brito, y, ante la negativa de ella, reformuló la pregunta: “¿Con quién sospechaba que lo engañaste?”. En ese momento, incómoda por la situación, Vélez volvió a reírse, pero contestó: “Yo creo que con unos cuantos”.

Por último, cerró: “Yo no lo cagué, te juro por mis tres hijos. Sí, al tiempito, como yo ya estaba muy desgastada, arranqué a ‘caravanear’” e hizo un ademán con las manos con el que dio a entender que había comenzado a salir y a conocer personas. “¿Y no me vas a decir con quién? ¿Un actor que trabajaba con vos?”, insistió De Brito. Y Naza, entre risas, sentenció: “No te voy a dar data porque la vas a encontrar”.

El famoso que señalan como el tercero en la relación de Nazarena Vélez

Ángel de Brito le preguntó directamente a Nazarena si el famoso que había sido el tercero en discordia en la relación habría sido Fabián Gianola, con quien se la vinculó hace años, a lo que Vélez expresó: “Me muero, qué asco”.