La traumática situación que vivió Nazarena Vélez en un transporte público: “Me da mucho miedo”

Nazarena Vélez es una de las famosas que tiene una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Ya sea como actriz de teatro, televisión y cine o como panelista de programas de entretenimiento, la mediática siempre está dando de qué hablar. Esta vez fue noticia por una llamativa experiencia que vivió hace unos años y nunca había contado.

La actriz se luce todos los días como panelista de LAM. Allí opina y debate junto al resto de las “Angelitas” sobre distintas situaciones de la vida. Es por eso que cuando hablaban del transporte público y la incomodidad que le genera a muchos tener que viajar en colectivo, tren o subte, Nazarena contó su experiencia personal.

Nazarena Vélez y su experiencia traumática en el transporte público

En medio de esa conversación, Nazarena Vélez relató una situación que vivió cuando era más joven y lo que le generó un trauma. Situaciones que son muy comunes y que lleva a que las mujeres elijan otra alternativa para viajar.

“No me gusta viajar en transporte público, me da mucho miedo”, reveló la actriz. Y agregó: “Tuve situaciones feas en un colectivo y ni bien me pude comprar el auto no me quise subir más en ningún lado”.

Nazarena Vélez contó porque no le gusta el transporte público

Luego contó que también pasó un mal momento en el subte y una vez que tuvo su auto, no volvió a tomar transporte público. A lo que Ángel de Brito quiso saber que pasó: “¿Te apoyaron? ¿Qué te hicieron?”, preguntó.

“Sí, horrible, sí”, comentó la famosa sin querer contar más de la situación. Mientras en el programa relataban que lamentablemente es “muy común” esta situación y todavía pasa.

Por qué Nazarena Vélez se va de LAM

La actriz se ausentará de LAM durante todo el verano debido a que hará temporada de teatro en Villa Carlos Paz, Córdoba. “Dejar el programa me emociona porque me siento muy cómoda. Yo las quiero a todas, Ángel es amoroso, es un laburo qué más allá de que es un éxito increíble y es difícil bajarse de un éxito, yo la quiero a todas y me siento bien”, expresó la famosa al contar en el ciclo televisivo que se iba.