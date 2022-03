Moria Casán anunció su más que esperada boda junto al político Fernando “Pato” Galmarini, durante una entrevista en el programa de radio “Agarrate Catalina” por Radio La Once Diez. Según afirmó la diva, la celebración tendría lugar en la cancha de Boca Juniors, equipo del cual ella es fanática.

Moria Casán y Pato Galmarini.

“Nos vamos a casar en la cancha de Boca, me dijo su Presidente que nos casemos ahí” expresaba la “one” en radio en vivo, a lo que su pareja, que también se encontraba allí, agregó muy enamorado “pensamos que es una relación para toda la vida, imagino el resto de mi vida junto a Moria”.

La relación de Moria y Pato Galmarini

Moria y Galmarini se conocieron hace, nada más ni nada menos, que, treinta años atrás durante el programa de la diva “A la cama con Moria” pero, fue en el año 2021 que dieron el “sí” en una ceremonia íntima, la cual celebrarán a lo grande en la cancha de Boca Juniors, con el glamour que caracteriza a la diva.

Moria Casán y Pato Galmarini. Foto: Gentileza La Naci

Los primeros meses de la relación, la familia del político se mostró descontenta debido al carácter mediático de la “one”, “Fue tan de improviso para todos ellos. Se enteraron por una revista, que nos sacó fotos cuando fuimos a comer a Tigre. Aparecimos vos y yo y me dijeron: ‘¿Qué estás haciendo?’” comentaba Galmarini durante la entrevista en Radio La Once Diez. Finalmente, el político arremetió “Yo no pregunto si está bien o si está mal. Mi vida es mi vida, por supuesto que comparto todo con ellos”, dejando en claro que, no dudó ni un segundo de su relación con la diva.

Moria Casán y Pato Galmarini. Foto: Gentileza Caras

Por su parte Moria expresaba con mucho amor “Me permití dejarme querer, me di cuenta de que sentía cosas por él, desde el primer momento fue emocional” y, además, agregaba llena de orgullo por el vínculo formado “Formamos una pareja contrarreloj, una pareja contemporánea que tenga un touch así tan fuerte, tanto jóvenes como adultos como adolescentes nos felicitan, nos sacan fotos como si fuéramos una atracción circense”.