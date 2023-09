More Rial apuntó contra L-Gante y lo destrozó en redes sociales: “Lo único que hace es colgarse de...”

More Rial es una de las figuras más mediáticas del mundo del espectáculo argentino, y en esta oportunidad lo dejó en claro al enfrentarse a L-Gante, quien compite en un mano a mano por el mismo título.

A través de su cuenta de Instagram, @moorerial, la misma no solo comparte fotografías y videos, sino, su opinión acerca de todo lo que tenga ganas de hablar. En este sentido, jugó con sus seguidores a un preguntas y respuestas, cuyo resultado no salió para nada bien para el cantante de cumbia 420.

More Rial y L-Gante Foto: web

Sin filtro ni pelos en la lengua, More se dispuso a responder los mensajes de sus seguidores, quienes, al igual que su ídola, no tuvieron miedo a hablar sobre lo que sea y dejaron picantes preguntas en la cajita disponible a través de Instagram Stories.

More Rial vs. L-Gante

“¿Qué pensás de la pelea entre L-Gante y tu abogado hot Cipolla?”, le preguntó un seguidor a More, en referencia a la picante relación del cantante de cumbia 420 con Alejandro Cipolla, quien era su abogado y despidió una vez que quedó detenido.

L-Gante junto a Alejandro Cipolla. Foto: web

En respuesta, la mediática decidió atacar con todo: “L-Gante no me cae bien por su trato a las mujeres”, expresó y agregó: “La gente se olvida cuando Tamara (Báez) lloraba porque le pedían abortar y mostró los chats, luego le enviaba bolsas de fideos para su hija porque no quería darle un peso, le robó las zapatillas, todas cosas que dijo Tamy. Luego su propio abogado diciendo que devolvía a su hija con olor a porro”.

L-Gante y More Rial Foto: web

“A Alejandro Cipolla lo amo y como abogado es excelente, fijate lo decadente que L-Gante está que lo único que hace es hablar de Alejandro o de Wanda, se vuelve a colgar de una mujer”, concluyó sin filtro Morena Rial, quien dejó sin palabras a sus seguidores.