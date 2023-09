More Rial fue inhabilitada de Instagram y su abogado amenazó con iniciar acciones legales a la red social

Morena Rial es una de las famosas que no tiene problemas en decir lo que piensa, es por eso que en más de una ocasión estuvo en el ojo público a raíz de sus dichos o por sus enfrentamientos con su papá, Jorge Rial.

More Rial Foto: Instagram/moree

La influencer recurre seguido a sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, y desde allí opina sobre los distintos hechos de la actualidad. Hace unos días, la famosa se vio envuelta en una polémica tras haber defendido públicamente al médico Aníbal Lotocki.

Lo que generó indignación por parte de muchas figuras públicas luego de que Silvina Luna falleció como consecuencia de los problemas de salud que le trajo haberse operado con el médico. Por lo que la defensa de More Rial causó enojo.

Sin embargo y lejos de afectarle las críticas, la hija de Jorge Rial seguía su rutina y compartiendo mensajes en Instagram. Como ella misma sostuvo en varias oportunidades es una fuente de ingreso ya que también recomienda productos y trabaja con las redes como cualquier influencer.

Qué pasó con la cuenta de Instagram de More Rial

Hace unos días que More Rial desapareció de Instagram, pero lo que llamó la atención de que ella no había hecho ningún anuncio que iba a dejar la red social por un tiempo. En realidad, lo que pasó es que, de un día para el otro, la plataforma decidió inhabilitar el perfil de la famosa sin ningún motivo.

La situación preocupó a la hija de Jorge Rial, ya que como influencer trabaja con varias marcas y es su principal fuente de ingresos.

Inhabilitaron la cuenta de More Rial, mientras se creo otra Foto: gentileza

El abogado de More Rial, Alejandro Cipolla habló con TN Show y contó que pasó: “No sabemos por qué razón se lo mandaron a revisión y se lo inhabilitaron. Supuestamente está en revisión y en el día de hoy (jueves 14 de septiembre) o mañana deberían estar devolviéndoselo. Si no voy a tener que iniciar acciones legales para que le devuelvan su cuenta porque ella la usa para trabajar”.

Mientras se resuelve la situación, More decidió abrirse otra cuenta provisoria para seguir interactuando con sus seguidores y trabajando.