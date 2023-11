Melody Luz contó la verdad sobre si está nuevamente embarazada de Alex Caniggia

Melody Luz vive su mejor momento desde que se convirtió en madre de Venezia, la beba que tuvo junto a Alex Caniggia. La bailarina dedica su vida al cien por ciento a la maternidad y aprovecha las redes sociales para compartir cómo es su rutina.

Mientras Alex se fue a España a participar de Gran Hermano, fue Melody quien quedó al cuidado de su hija. Lo cual en un momento generó fuertes críticas, pero ella salió a defender a su pareja y apoyar su decisión de ir a participar al reality.

Finalmente, después de varias semanas, el conductor volvió al país y tuvo un tierno reencuentro con su pareja y su hija. En el video del momento especial, el famoso escribió: “Las amo mis amores de mi vida”.

Qué dijo Melody Luz sobre los rumores de embarazo junto a Alex Caniggia

La bailarina recurrió a la caja de preguntas de las historias de Instagram para responder a sus seguidores. Cuando un usuario le preguntó si estaba embarazada de nuevo, la bailarina fue contundente con su respuesta.

La respuesta de Melody Luz sobre los rumores de embarazo Foto: instagram

“Sí, del Espíritu Santo”, contestó con ironía, ya que su seguidor sostuvo que lo “veía en la cara”. Además, se animó a contestar la pregunta de por qué no muestra el rostro de Venezia, “Es menor de edad, y no la quiero exponer a malas energías ni a malas intenciones. Porque soy su mamá y así lo elijo, me parece que deberían dejar de cuestionarlo”, señaló la bailarina.

La respuesta de Melody Luz sobre por qué no muestra la cara de su beba Foto: instagram/melo

Melody Luz y Alex se convirtieron en padres de Venezia en julio de este año, por lo que están disfrutando a pleno de su reciente paternidad. Además de que el conductor recién volvió al país para reencontrarse con su familia y recuperar las semanas perdidas mientras estaba en el reality.

Más allá de que tomaron la decisión de no mostrar la cara de la beba, constantemente comparten imágenes de ella.