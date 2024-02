Vicky Xipolitakis contó la verdad sobre la relación con su ex marido: ¿hay reconciliación?

Vicky Xipolitakis es una de las vedettes más icónicas del país que supo ganarse su lugar en los medios de comunicación, después de ser la estrella de los veranos, decidió retirarse de los escenarios y ahora se desempeña como panelista e influencer en Instagram.

La modelo es mamá de Salvador Uriel, el hijo que tuvo con Javier Naselli. La pareja tuvo una escandalosa separación en 2019 que terminó con denuncias y enfrentamientos judiciales. Sin embargo, hace varias semanas que surgió el rumor de que la exvedette se había reconciliado con su expareja, ya que comenzaron a filtrarse fotos de ellos paseando juntos con su hijo, lo que levantó sospechas.

Fue Luis Ventura quien aseguró en “A la Tarde” que vio a la famosa y su ex juntos. “Terminaba de ir a saludar a un amigo, Juancito. Después de despedirnos, vino corriendo, me golpea el vidrio y me dice ‘vení que está la Xipolitakis con el marido’”, contó el periodista.

Vicky Xipolitakis habría vuelto con su exmarido Foto: gentileza

“Aceleré el paso y me doy cuenta, de que era ella, Vicky, pero me costaba identificar al marido, a Javier Naselli”, agregó Ventura.

Luego confirmó que vio a la pareja: “Sin ninguna duda, primicia del año, Vicky con Javier Naselli en las calles de Lanús. La actitud era de una familia bien constituida, ella tomando de la manito a Salvador y él le tomó la otra manito y caminando los tres por la vereda”.

Aeguran que Vicky Xipolitakis habría vuelto con su expareja.

Vicky Xipolitakis habló de los rumores de reconciliación con su ex

La modelo fue consultada por TN Show sobre los rumores de reconciliación con Javier Naselli y aseguró que tiene una relación cordial por el bienestar de su hijo Salvador.

Vicky Xipolitakis hizo frente a los rumores de reconciliación con su ex

“Nuestro acercamiento es solo como padres, en todo momento acompañando a Salvador”, expresó la famosa al medio.

De esta manera, Vicky rompió el silencio sobre las especulaciones sobre su familia que circulan hace varias semanas.