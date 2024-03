Lucio, el hijo de José María Muscari, cumplió 16 años y lo celebró a lo grande

José María Muscari es audaz y divertido. Muy querido en el ambiente, generó emoción y alegría cuando contó que había decidido adoptar a un adolescente de nombre Lucio. Desde que tiene a cargo su tutela legal, Muscari comparte en redes el día a día de sus rutinas y cómo avanza la relación. Ésta vez fue el turno su primer cumpleaños juntos.

Lucio cumplió 16 años y José María Muscari quería que fuera una celebración especial. El flamante papá le preguntó cómo quería comenzar su cumpleaños y le cumplió todos sus deseos. Lucio dijo que con sus padrinos por lo que todos juntos fueron a cenar a un restaurante de Avenida Libertador.

captura ig Muscari Foto: instagram

A través de su cuenta de Instagram, José María Muscari siguió mostrando los festejos. El dramaturgo contó que le organizó a su hijo adolescente un cumple familiar y con amigos en una sala de escape de Recoleta. Además, Lucio tuvo una torta con forma de una camiseta de Boca Juniors, con su nombre y el número 16.

Captura José María Muscari. Foto: instagram

Según contó Muscari, el lugar elegido es “muy power” y está ambientado en un “avión”. “Te encierran ahí y tenés que resolver cómo hacer para no caer”, explicó José en una story. Y agregó: “El mejor cumple de 16 de Lucio que podía imaginar fue en una sala de escape... Increíble, creativa, original y con mucha onda en pleno Recoleta”.

La primera Navidad de Muscari y Lucio como padre-hijo. (Instagram José María Muscari)

“Lucio es fan de los vuelos y vivimos una experiencia real dentro de un avión en miniatura. No podríamos haber elegido un plan mejor: comida, juegos, diversión e inteligencia en un cumple original y diferente. ¡Fue hermoso!”, añadió el creador de Sex, viví tu experiencia, entre otros éxitos teatrales.

Sobre la emoción que sintió José María, escribió: “Terminó el cumpleaños de Lucio, el primer año como padre festejando un cumpleaños. Estaba muy nervioso, organicé una pequeña reunión para amigos y familiares en una sala de escape y estuvo buenísimo”.

José María Muscari en "El diario de Mariana". (Foto: captura de pantalla)

Y concluyó emocionado: “La verdad es que estaba re nervioso: (quería) que él la pase bien, que todo salga bien, etc... y estuvo buenísimo y recién, que ya nos vamos a dormir, estaba pensando en que agradecido que estoy a la vida. Primero, por tener un hijo que amo y es un capo y segundo, porque la vida me la hizo muy fácil, porque se puede complicar también, pero por suerte, no pasó. Así que, un gran cumpleaños. ¡Felices 16 Lucio!”.