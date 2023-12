Lucio, el hijo de José María Muscari, y su conmovedora historia de adopción: “Estuve mucho tiempo en hogares”

En octubre de este año, se había viralizado la historia de un adolescente de 15 años que quería tener una familia. El joven oriundo de Corrientes grabó un video contando su vida, su historia, sus mejores cualidades y pedía por una familia que quisiera darle amor: “Estuve mucho tiempo en hogares”. Finalmente, Lucio fue adoptado por alguien muy especial, el director teatral, José María Muscari.

El chico de 15 años se había hecho viral en las redes sociales por compartir su impactante historia en primera persona que incluso llegó a los medios masivos de comunicación. “Siempre me decía lo mismo mi mamá: Voy a cambiar, voy a cambiar. Y nunca cambió. Y decidí, si no vas a cambiar ya está. Si no me vas a querer tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera”, decía Lucio antes de conocer a José María Muscari quien terminó siendo su papá adoptivo.

Su testimonio llamó la atención de muchos en las redes, ya que no es tan común ver a menores de edad que esperan ser adoptados. Tal fue el impacto que tuvo que más de 70 familias ya intentaron comunicarse para poder iniciar el proceso de adopción. Entre ellos, el director teatral.

Lucio, el adolescente de 15 años que fue adoptado por José María Muscari

En este video Lucio aprovechó para contar sus atributos: “Estoy conviviendo en el Hogar Miguel Mogone de acá de Corrientes Capital. A mi me gusta estudiar mucho. Voy a la escuela siempre, nunca falto, hago todos mis deberes. Me gusta hacer muchas cosas, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer actividades deportivas como voley, como también juegos de mesa, ajedrez y esas cosas que me gustan mucho”.

Además, se refirió a su familia de corazón: “Me gusta salir mucho, convivir con mis amigos, que son mi familia. No me gustaría dejarlos tampoco”. También habló de su futuro y dijo que le gustaría seguir estudiando y hacer una carrera.

¿Por qué José María Muscari no puede mostrar el rostro de Lucio?

Tal como explicó José María Muscari no puede mostrar el rostro de Lucio por razones legales. “Al estar atravesando un proceso de adopción y ser un menor, no puedo mostrar fotos ni publicaciones con su cara”, señaló el artista.

José María Muscari se emocionó al contar que es padre de un adolescente de 15 años Foto: instagram/josemariamuscari

Aunque esto no le impide demostrar su emoción de finalmente convertirse en padre de este joven. “LUCIO ES AMOR. Escribo y no puedo parar de llorar, se me moja la pantalla y no es metáfora, no puedo contener el torrente de lágrimas del amor”, sentenció.