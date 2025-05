Luciana Elbusto reaccionó al revuelo por su supuesta relación con Diego Brancatelli: “No estoy bien”

El nombre de la periodista Luciana Elbusto se hizo viral en redes sociales por algo más allá de su recorrido profesional. En los últimos días, se filtraron unos supuestos chats subidos de tono entre la periodista y Diego Brancatelli.

Los picantes chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto.

“Te clavo cuando podamos (...) se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo acabé dentro tuyo”, revelaban algunos mensajes explícitos entre los periodistas a través de Instagram.

Tras conocerse los chats, los protagonistas rechazaron cualquier tipo de vínculo romántico entre ambos. Sin embargo, los medios han revelado mayores detalles del vínculo, lo que generó todo tipo de reacciones.

La postura de Luciana Elbusto al escándalo que la vincula con Diego Brancatelli

Algunas informaciones trascendidas vinculaban a las periodistas en una relación desde hacía 5 años, pese a que Diego Brancatelli tiene una esposa (Cecilia Insinga). Esta situación ha llevado a que Elbusto de su postura sobre la situación. “Paro porque los entiendo y respeto. Pero no tengo nada para decir”, reconoció.

Luego, dio detalles sobre cómo se sentía: “No es lindo, no estoy bien (...) No quiero hablar, no tengo más nada para decir (...) Personalmente es un desastre, no estoy bien. Uno tiene que tratar de ser fuerte, tengo dos hijos que proteger“.

“No tengo nada más para decir, es que eso es mentira (lo del romance con Diego Brancatelli). Hablé con Cecilia el primer día. Si todo estamos tranquilos las partes, entonces todo bien. Mientras sepamos la verdad, los demás que crean lo que quiera”, dijo la periodista a modo de cierre.

Cómo se filtraron los supuestos chats entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli

Finalmente, hay dudas sobre quién habría filtrado los chats entre los periodistas. De acuerdo con la actriz Ángeles Balbiani, se solicitó una pericia en el teléfono de Elbusto en vista que la periodista sufrió recién un hackeo en sus cuentas bancarias.

"El lunes va a haber un peritaje privado del teléfono de Luciana Elbusto. Uno dice ‘para qué querés un peritaje privado si es inventado el chat y no hay una causa’ (...) El temor no es ese. El temor es que el chat que nosotros vimos es nada a comparación de los chats que hay en ese teléfono con Brancatelli”, aseveró Balbiani en Puro Show.