Se filtró un video de Diego Brancatelli con Luciana Elbusto y el escándalo es total

Diego Brancatelli fue el foco de conversación por un presunto escándalo en su vida personal: Se filtraron unos presuntos chats subidos de tono que habría intercambiado con la periodista Luciana Elbusto.

Los picantes chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto.

“Me quedé pensando en lo rica que estabas (...) Con que ganas de la co**, me podría quedar 1 hora (...) Te clavo cuando podamos. Se me eriza la piel de recordar”, le habría dicho el comunicado a Luciana Elbusto en un chat a través de Instagram.

Horas después de conocerse los mensajes, ambos negaron cualquier tipo de vínculo amoroso entre ambos. Sin embargo, un nuevo video viralizado en redes sociales pondría estos comunicados en tela de juicio.

El video de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto que generó dudas

El video fue difundido por el periodista de espectáculos Fede Flowers a través de sus redes sociales. En las primeras imágenes, se lo puede ver al comunicador en una sesión de fotos junto con Luciana Elbusto, integrante del equipo de producción.

Minutos después de haberlo publicado, las imágenes se hicieron virales en redes sociales. Esto dio pie a que el comunicador borrara el video, generando muchas más dudas. "Ayer @fedeflowersok subió esto y ¿lo borro? Lo apretaron de @PaparazziRevis o @C5N“, destacó un usuario.

Pese a eliminar el mensaje, el video se expandió en todas las redes sociales, dando pie a todo tipo de opiniones. “¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer?“, ”Nunca alguien se vio menos enamorado", “¿Era su asistente personal? ¡Hay más fotos con ella que con la jermu y los hijos!“, ”Cómo lo toca ella madre santa. Dijo Branca hasta acá llegaste, no soy segunda de nadie y subió todo", destacaron varios usuarios sobre el video.

El comunicado de Diego Brancatelli sobre su relación con Luciana Elbusto

Días antes de conocerse el video, Diego Brancatelli habló en su programa de C5N sobre su vínculo con Luciana Elbusto. "Debería reírme de esto, si no fuera porque atrás tengo una familia con una mujer y dos hijos, que ya son grandes y ven todo (...) No me esperen a la salida del canal, no voy a hablar ni dar notas para explicar nada. Toda explicación que tenga que dar de esta estupidez, de esta mentira que publicaron, lo voy a hacer en el ámbito privado como corresponde", recalcó el periodista.