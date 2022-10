Las pulseras de Coldplay: cómo nacieron y el cantito a la salida de River que se hizo viral

Entre los elementos más destacados del show que por estos días Coldplay despliega en sus históricos conciertos en el estadio de River, las pulseras que se les dan a los asistentes al ingresar al recinto son probablemente el más llamativo a nivel visual.

Con disposiciones de colores y tonalidades por tema, las pulseras convierten al público en parte de la escenografía que rodea al grupo en esta, su gira más ambiciosa hasta el momento.

Basta ver videos de fanáticos en YouTube o redes sociales para apenas imaginar el efecto creado por esas decenas de miles de estímulos visuales y emotivos que cambian según la canción y el clima específico del recital.

Es, sin dudas, un elemento que conecta aún más al público con la banda. Y curiosamente tiene su origen en ese vínculo entre artista y fan.

Las pulseras luminosas del show de Coldplay: cómo nacieron

Las Xylobands, según su nombre oficial, son parte de los shows de la banda desde la gira de presentación de Mylo Xyloto, publicado a finales de 2011 y mostrado en el mundo entero entre octubre de ese año y diciembre de 2012. Ya habían hecho su estreno en Argentina en 2016 y 2017, durante el inicio y el final del tour de A Head Full of Dreams.

Sin embargo, en esta nueva visita las pulseras adquirieron el estatus de imprescindibles para pensar un show de la banda en la actualidad. De hecho, se han convertido en el sello indiscutible del grupo en su formato a escala estadio.

La idea surgió de un fan y durante un concierto de la banda. “En 2005, cuando vi a Coldplay en el festival de Glastonbury, venía de pasar unos días triste. Cuando los escuché tocar ‘Fix You’, sentí que nos unió a todos con la estrofa ‘Lights will guide you home’ (las luces te guiarán a casa, en inglés). Así es como se me ocurrieron las pulseras”, explica Jason Regler en el sitio oficial de Coldplay.

Este seguidor de la banda había ganado un meet and great con el grupo al que finalmente no pudo asistir. En su desesperación, le escribió al mánager de la banda, quien le respondió y lo invitó a un ensayo. Allí les presentó la idea y todo derivó en esta pulsera de plástico y con iluminación LED que permita jugar a través de radiofrecuencia con una gama de tonos y movimientos.

El cantito a la salida de River

Entre las particularidades generadas por el uso de las pulseras, el hecho de que tengan que devolverse a la salida del show ha sido uno de los temas más comentados entre los fans. De hecho, muchas unidades se han perdido en estos primeros shows en River ya sea por descuidos o por la intención de que quedarse con un recuerdo de los recitales de Coldplay.

Entre las curiosidades más divertidas que generó esta situación, se destaca la espontaneidad de uno de los miembros del equipo de producción encargado de alertar a los asistentes al show que deben dejar sus pulseras al salir. Ubicados en los accesos, estos trabajadores custodian los innumerables cestos que se encargan de recibir las pulseras que dejan los fans al retirarse.

Uno de ellos es el protagonista de un video que se hizo viral en TikTok y que ya recorre el resto de las redes sociales. En él, se puede ver a esta persona con un megáfono y un cartel. Mientras se mueve y arenga a los espectadores, canta al ritmo de Viva la vida: “Pulsera en el cajón, porfa, pulsera en el cajón / Van en el cajón, van en el cajón / Van en el cajón, van en el cajón”.

En su perfil de Twitter, @panitabmx compartió algunos videos en los que se lo puede ver cantando y animando a la gente a dejar sus pulseras. De hecho, en su perfil de la red social se puede leer el hashtag #lapulseraenelcajon.

“Cris Martin (sic), ¿la próxima cantamos juntos?”, dijo en un video de TikTok. “Explotó la gente y yo superfeliz”, añadió el joven.