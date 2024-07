Las peculiares invitadas de Matías Alé para su boda: ¿qué opinó su novia?

Matías Alé se encontraría en las mejores etapas de su vida. Tras confirmar su relación con Martina Vignolo a mediados de mayo, le pidió matrimonio en los Premios Martín Fierro Federal.

“Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo (...)Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, le propuso el actor luego de recibir la estatuilla a por Mejor Labor en Animación Masculina en los Martín Fierro Federal por el programa Showbeach.

Tras la propuesta de matrimonio, la pareja comenzó a organizar la boda, que tiene como fecha prevista el 25 de octubre 2025. Sin embargo, un detalle en su lista de invitados llamó la atención.

A quiénes invitaría Matías Alé a su boda

El actor reveló algunos invitados en una entrevista para Intrusos (América). Allí, junto a su novia, reveló que invitaría a sus ex parejas a la boda.

“Ella empieza con que no quiero que sea bizarra, yo soy bizarro, y ella me dice ‘yo quiero que sea aesthetic, y bueno, mi vida es bizarra”, destacó el actor en alusión a la presencia de sus exnovias.

La postura de Martina Vignolo a la presencia de las exnovias de Martín Alé en la boda

Tras conocerse la presencia de las exparejas de su prometido, el cronista de “Intrusos” le consultó a Martina su opinión. Allí, aclaró que estaba bien con eso dado que las consideraba “icónicas”.

Matías Alé y su novia de Martina Vignolo. Foto: Gentileza

“¿Vos cómo te llevas con esa idea?”, le preguntó la periodista, a lo que Vignolo contestó: “Re bien, obvio que estén (...) Me encanta que estén invitadas sus exs, son icónicas. Las quiero a todas”, destacó la profesora de educación física.

Cómo será la boda de Matías Alé y su novia

Desde otro aspecto, Matías Alé reveló en una entrevista algunos detalles de su boda. Desde este punto, explicó que se realizaría en Mar del Plata, dado que fue el lugar donde se conocieron y vivieron gran parte de su amor.

“La elección de Mar del Plata no es casualidad. La ciudad costera fue testigo de momentos importantes en la relación de la pareja, y ambos querían que su boda reflejara la importancia de esos recuerdos. (...) Vamos a hacer más de una fiesta porque no todos pueden acercarse a Mar del Plata para festejar”, detalló el actor.