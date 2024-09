La increíble confesión de Jimena Barón sobre Emilia Attias: “Es mi hermana”

Jimena Barón es una de las famosas que más interacción tiene con sus seguidores en las redes sociales, allí relata su día a día y cuenta sus diferentes experiencias que van de situaciones íntimas a problemáticas comunes, al igual que las recetas y la vida saludable. En una de sus historias, la actriz y cantante contó lo que la une a su excompañera en ficción Emilia Attias.

Hace unos días, Jimena Barón contó el desconcertante episodio que vivió en el cementerio cuando fue a ver a su padre. “Voy a buscar al cementerio a mi papá, mi papá no está en el cementerio, yo con todo este trauma de un padre abandonico que cuando lo buscaba no estaba. Por qué hace casi 10 años que me cuesta la decisión de cremarlo porque siento que, de alguna manera, está ahí...”, comentó la influencer en su perfil.

Jimena Barón habló de su padre fallecido (Captura de pantalla).

En ese entonces, Jimena Barón prometió a sus seguidores contarle las novedades del tema cuando averiguaba qué pasó con los restos de su papá que ya no estaban en el lugar. Luego la artista contó cómo siguieron los días posteriores y quién fue la persona que la ayudó a solucionar el tema.

La conexión de Jimena Barón con Emilia Attias

“Fui, no lo encontré e hice una especie de búsqueda con mi pecho en nichos sin chapa a ver si sentía cuál era mi padre. En una que no había chapa decidí que era ahí porque sentí algo en el pecho. Hablé, no se sabe con quién, entonces Emi (Attias) me recomienda y yo voy a la decodificación”, contó en un video Jimena Barón.

“Yo biodecodifiqué porque me lo recomienda Emilia. Emilia, mi hermana de Casi Ángeles, que sé que es mi hermana, eso sí lo sé. Emi me recomienda, voy, yo conté todo esto y me manda un mensaje muy Emilia, que ella está entendiendo algo que por ahí yo no entiendo”, agregó la artista en el video.

“Había arreglado ir el lunes al cementerio a buscar a mi papá porque ella tampoco encuentra al suyo. Me estoy yendo a terapia, me llegan 5 audios de Sofía (la ex mujer del padre), me gana la curiosidad y los escucho. Me dice que habló con el cementerio que a papá ya lo cremaron y que ni siquiera están las cenizas”, comentó Jimena Barón.

Asimismo, la actriz contó: “Que lo tiraron y que está en mi corazón. Es un tema que quiero que me respeten. Quiero las cenizas de mi papá. Mi primera reacción es la de una mujer combativa que pensó en hacerle juicio al cementerio, de que es algo ilegal. Mi psicóloga me plantea que ya no soy más la de los traumas del pasado, que soy otra Jimena hoy. Y que le parece bastante bien que se haya resuelto así”.