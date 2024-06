Sol, surf y las infartantes fotos de Jimena Barón posando de espaldas sobre las rocas

Jimena Barón, lejos de tomarse un descanso tras su exitoso viaje a Corea para promocionar la segunda temporada de El Juego del Calamar, se embarcó en una nueva aventura: acompañar a su hijo Momo a Brasil. Motivada por la pasión del pequeño de 10 años por el surf, la cantante lo acompañó a una escuela especializada en este deporte en las paradisíacas playas brasileñas.

Jimena Barón en Corea Foto: instagram

Desde este escenario de ensueño, Jimena Barón no ha dudado en compartir con sus seguidores en Instagram una serie de fotos suyas de espaldas, presumiendo de su escultural figura con un simple pero contundente mensaje: “Aparezco”.

Jimena Barón desde Brasil Foto: instagram

El posteo, como era de esperar, generó una avalancha de “likes” y comentarios elogiosos por parte de sus fans.

Jimena Barón desde Brasil Foto: instagram

La actriz y cantante, junto a su hijo, están aprovechando al máximo sus días cerca del mar. Las clases de surf han sido el plato fuerte de este viaje, y Jimena no ha dudado en sumarse a la actividad. A través de sus historias de Instagram, ha compartido algunos momentos de sus chapuzones y del paso a paso de su aprendizaje.

Jimena Barón desde Brasil Foto: instagram

Con la ayuda de un instructor profesional, Jimena Barón ha aprendido las posiciones básicas para subirse sin miedo a la tabla, una herramienta indispensable para enfrentarse a las imponentes olas de las playas brasileñas.

Jimena Barón desde Brasil Foto: instagram

Más allá del surf, Jimena Barón y Momo disfrutaron de otras actividades y excursiones, explorando los encantos de este hermoso país. Sin duda, esta aventura familiar está siendo una experiencia inolvidable para ambos.

El infartante look de Jimena Barón desde las playas de Brasil Foto: instagram

El terrible momento que vivieron Jimena Barón y su hijo volviendo de Brasil

Jimena Barón utilizó sus historias de Instagram para informar a sus seguidores que ya se encuentra en su casa de Buenos Aires: “El avión ayer fue una batidora. Yo fila 31. La panorámica de la última fila es el típico plano del avión que cae, ¿estamos de acuerdo? No me salía el ‘Padre nuestro’. Ya aterrada me aferré al brazo del señor de al lado (le pedí permiso)”.