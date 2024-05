Desde Corea, Jimena Barón encandiló Instagram con la prenda trendy del momento

Jimena Barón es una de las actrices y cantantes más populares de la Argentina. Tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram. Su estilo audaz y atrevido logra cautivar a sus seguidores. Marca tendencia con cada uno de los outfits que muestra en sus redes.

Las tendencias no se le escapan y siempre está un paso adelante en cuanto a las novedades del mundo de la moda. La actriz y cantante tiene un estilo único que la hace destacar en cada publicación que comparte con sus seguidores en Instagram.

La influencer disfruta de unos días de descanso en Corea. En Instagram compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar disfrutando de la cultura coreana. La actriz sorprendió a todos luciendo la prenda trendy del momento.

Jimena Barón lució un espectacular conjunto. Todas las miradas se la llevo un fantástico abrigo con botones de peluche en color blanco. Este tipo de prendas es furor y es el must de esta temporada 2024. No puede faltar en ningún guardarropa. Combinan con cualquier estilo y le dan un toque chic y canchero a cualquier look.

La actriz conquistó corazones y deslumbró con su estilo en las calles de Corea. Su carisma traspasa la pantalla y sus fans alucinaron con las postales de su espectacular viaje.

La actriz y cantante jamás pasa desapercibida. Le pone su impronta a todo lo que hace y su estilo no conoce de límites. Disfruta de unos días de descanso en Corea y se muestra alucinada por esta increíble cultura.

Jimena Barón cautivó con la prenda trendy del momento. La actriz posó con un espectacular abrigo de peluche en color blanco que se llevó todos los likes en Instagram.