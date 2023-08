La historia de amor de Milei: cómo fue su última relación con una cantante

Javier Milei dio el batacazo en las PASO y fue el candidato presidencial más votado en todo el país. En su discurso de victoria le agradeció a sus relaciones más cercanas y afectivas, su hermana y sus perros, pero el economista hace poco tiempo tuvo una gran historia de amor.

Desde sus primeras apariciones, el candidato de La Libertad Avanza dio a conocer que sus pilares y prioridades eran claras. La economía y sus perros ocupaban gran parte de su vida, hasta que apareció un inesperado amor que lo marcó.

El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, celebró con los principales dirigentes de su fuerza los resultados obtenidos en las PASO. (Reuters) Foto: Gens Fernando via Ulan / Pool /

Milei y Daniela, el romance inesperado

A sus comienzos, Javier Milei siempre se encargó de dejar en claro cuales eran sus prioridades. “A mi casa no entra ninguna mujer. ¡Ninguna! Sólo hay lugar para mi perro. El es el único que tiene todos los permisos, mi casa es su reino. Conan es mi gran compañero”, había expresado en una entrevista.

Primero sus perros, después la economía y el trabajo, en cuarto lugar el amor, esa era la escala del ahora candidato presidencial. Pero hubo una mujer que conquistó el corazón del liberal.

La cantante Daniela, recordada por el hit “Endúlzame que soy café”, tuvo un romance con Milei y se pasearon por todos los medios mostrando su relación y ambos guardan un buen recuerdo.

La cantante Daniela no descarta una reconciliación con Javier Milei. Gentileza: Perfil.

En su momento, Milei había asegurado que era “lógico que a mi las novias no me duren mucho tiempo porque a nadie le gusta estar cuarto en el orden de prioridades de una persona”. Con la cantante estuvo durante dos años, previo a su lanzamiento político, aunque ya en ese momento era un mediatico economista.

“Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca”, dijo alguna vez Daniela, quien luego de separarse manifestó: “Nos dejamos de querer”.

"Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista", expresó la cantante. Gentileza: Cienradios.

Lo cierto es que tiempo después y con Milei en el foco de toda la Argentina, Daniela guarda un gran recuerdo, hasta lo felicitó por su victoria en las PASO. “Ayer lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista”, sostuvo, y agregó: “Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta”.

El economista tampoco esconde su amor y cada vez que habla de ella, deja la puerta abierta para el futuro. Ninguno revela mucho más detalles pero quizás el camino los vuelva a cruzar y la cantante podría ser una nueva primera dama.