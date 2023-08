De arquero a candidato a presidente: la historia de Javier Milei como jugador de Chacarita

Javier Milei fue el gran ganador de las PASO, con más el 30% de los votos, el libertario dio el batacazo a nivel nacional y en octubre competirá para gobernar el país, pero en el pasado, al igual que muchos niños argentinos, soñó con jugar en la primera división de nuestro fútbol.

Durante su adolescencia, el hoy candidato presidencial, jugó en las inferiores de Chacarita Juniors como ¡arquero! Y sus sueños se frustraron por una dura lesión que lo alejó de los tres palos, para cambiar los cortos y los guantes por los libros de Keynes.

Javier Milei, candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza. (AP) Foto: Natacha Pisarenko

Milei y su paso como arquero en Chacarita

En 1983, a sus 12 años, Javier Milei defendía el arco de Chacarita Juniors, club del que era hincha su abuelo e incluso fue jugador profesional. “El Loco” como lo apodaban en San Martín, jugaba para la categoría 70 del Funebrero y, según contaron, tenía un gran futuro.

Gabriel Bonomi, excompañero del economista en aquellas inferiores, en diálogo con Infobae contó: “A él lo traen para que forme parte del plantel entre los 13 y los 14 años, puede ser a los 12. Siempre al arco, exactamente igual como es en la vida, era de arquero. Se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos El Loco Milei. Buen arquero encima”.

Javier Milei con el equipo funebrero de la categoría 70 Foto: Infobae

También, el reconocido Eduardo “Perico” Pérez recordó cuando compartió vestuario con el aspirante a la presidencia de la Nación: “Se la jugaba en todas, era un loquito mal adentro del arco, le podía salir bien o mal, pero sinceramente no tengo recuerdos de que se haya mandado una macana o hayamos perdido un partido por él; la verdad que no, seguro que no. Cuando atajaba, se convertía. Era ponerse la camiseta y hacer locuras adentro del arco, se tiraba de cabeza, cosas que decías ‘este tipo está completamente loco’”.

Milei y su paso por Chacarita Juniors Foto: Internet

El paso del economista por el arco tricolor duró seis años, debido a una fractura en el maxilar que lo obligó a abandonar la actividad, por lo que decidió estudiar economía y hoy peleará por el sillón de Rivadavia en octubre.

Para recordar aquellos momentos, cuando la noticia se viralizó, desde Chacarita lo invitaron a visitar el estadio en Villa Maipú, así como también “El Poli”, donde supo pasar varios días entrenándose por un sueño y defendiendo la camiseta tricolor.

Javier Milei visitó el Estadio de Chacarita Juniors Foto: Internet

La relación de Milei con el futbol

Dentro de su pasión por el futbol, Javier Milei contó que siempre fue hincha de Boca Juniors e incluso asistía a La Bombonera para alentar al Xeneize, pero contó que hace un tiempo rompió relación con el club de La Ribera.

“Tengo hasta una estrella en el museo de la pasión boquense. Pero primero dejé de ir a la cancha el día que se retiró Palermo porque no pude superar ese shock. Soy fanático, nunca en mi vida vi a alguien con un instinto por el gol como él”, indicó.

Milei atajando en su visita a "El Poli" Foto: Internet

Luego, explicó por qué dejó de seguir la campaña de Boca. “Cuando (Daniel) Angelici trajo nuevamente a Riquelme, en la última época, yo sostenía que eso iba a ser un fracaso, entonces dejé de ser de Boca porque lo trajo en un acto populista”, aseguró.

Asimismo, en ese momento no temió en dar su opinión y atacó al hoy entrenador de Racing, Fernando Gago. “Para mí es un pésimo jugador de fútbol, una de las grandes mentiras del fútbol argentino y ahí me volví anti Boca”, sostuvo.

Paso 2023. Javier Milei candidato a presidente de La Libertad Avanza. (AP) Foto: AP

E incluso contó como vivió la recordada final superclásica en Madrid: “Cuando jugaron la final Boca y River en Madrid estaba en la casa de mi hermana, que sigue siendo de Boca, y cuando entró Gago le dije: ‘A partir de ahora empiezo a hinchar por River’. De hecho, el segundo gol, que es absoluta responsabilidad de Gago, lo grité”, concluyó.