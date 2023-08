Le preguntaron a la cantante Daniela si volvería con Milei y su respuesta sorprendió: “Primera Dama”

Javier Milei fue la gran sorpresa en las PASO el pasado domingo. En su discurso de victoria le agradeció a sus relaciones más cercanas y afectivas, su hermana y sus perros. Fue exactamente ahí donde un nombre volvió a surgir en el entorno del economista: Daniela, con quien tuvo una gran historia de amor.

Desde sus primeras apariciones, el candidato de La Libertad Avanza dio a conocer que sus pilares y prioridades eran claras. La economía y sus perros ocupaban gran parte de su vida, hasta que apareció un inesperado amor que lo marcó.

El candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, celebró con los principales dirigentes de su fuerza los resultados obtenidos en las PASO.

Qué dijo Daniela sobre Milei

La cantante Daniela fue entrevistada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes le consultaron por Milei y su faceta como pareja.

Feliz por el resultado de Milei en las PASO, la cantante aseguró: “Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta”.

Al ser consultada por sobre si volvería con él, Daniela respondió: “Por ahora te diría que no, no lo sé. Si existiera futurología, ya me hubiese ganado la lotería. Si lo voté o no, me lo guardo, estoy muy contenta con el resultado por él”. Esto dejó en shock a más de uno porque demuestra la buena relación que tanto Milei como Daniela mantienen a pesar de haber terminado su relación.

Sobre lo que se podría esperar del economista en caso de un gobierno, la cantante señaló: “La gente se define por sus actos, ya vamos a ver si es que logra ser Presidente. Siempre le voy a desear que llegue a lo que más quiera en la vida porque es una persona que yo quise mucho. Me acompañó mucho en un tema difícil de una de mis hijas y no cualquier acompaña en ese momento”.

La artista también fue consultada sobre si se veía como la futura dama, dando una respuesta llamativa: “Si me pasara una cosa así en algún momento de mi vida, lo tomaría con mucha responsabilidad. Sé lo que son las necesidades”.

La historia de amor de Milei y Daniela, el romance inesperado

A sus comienzos, Javier Milei siempre se encargó de dejar en claro cuáles eran sus prioridades. “A mi casa no entra ninguna mujer. ¡Ninguna! Solo hay lugar para mi perro. Él es el único que tiene todos los permisos, mi casa es su reino. Conan es mi gran compañero”, había expresado en una entrevista.

Primero sus perros, después la economía y el trabajo, en cuarto sitio el amor, esa era la escala del ahora candidato presidencial. Pero hubo una mujer que conquistó el corazón del liberal.

La cantante Daniela, recordada por el hit “Endúlzame que soy café”, tuvo un romance con Milei y se pasearon por todos los medios mostrando su relación. Tras el final de esta, ambos guardan un buen recuerdo.

Javier Milei, el candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, sonríe en la sede de su campaña luego de las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023.

En su momento, Milei había asegurado que era “lógico que a mí las novias no me duren mucho tiempo porque a nadie le gusta estar cuarto en el orden de prioridades de una persona”. Con la cantante estuvo durante dos años, previo a su lanzamiento político, aunque ya en ese momento era un mediático economista.

“Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca”, dijo alguna vez Daniela, quien luego de separarse manifestó: “Nos dejamos de querer”.

"Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista", expresó la cantante.

Lo cierto es que tiempo después y con Milei en el foco de toda la Argentina, Daniela guarda un gran recuerdo, hasta lo felicitó por su victoria en las PASO. “Ayer lo felicité y me contestó. Cuando estaba con él no hablamos jamás de política, era exclusivamente economista”, sostuvo. Luego agregó: “Fue impresionante, me emocionó. Pensé que le iba a ir muy bien, pero ninguno se imaginaba que le iba a ir tan bien. Literalmente, el país se pintó de color violeta”.

El economista tampoco esconde su amor y cada vez que habla de ella, deja la puerta abierta para el futuro. Ninguno revela mucho más detalles, pero quizás el camino los vuelva a cruzar y la cantante podría ser una nueva primera dama.