Una de las parejas más famosas y queridas por la gente es, sin dudas, la de Evaluna Montaner y Camilo. Los padres de Índigo han logrado hacer una gran fortuna y tienen un impresionante patrimonio.

Según el sitio web Net Worth Spot, Camilo tiene una fortuna de más de 38 millones de dólares. Además, el portal sostiene que el cantante que acaba de lanzar “Naturaleza” junto a Nicki Nicole suma más de 450 mil dólares solo a través de la publicidad de YouTube. A esta cifra se le suman otras ganancias como las de auspiciantes y las presentaciones en vivo.

Camilo y Evaluna Foto: Instagram

Mientras que Evaluna Montaner, según los datos de Statsmash solamente por su canal de YouTube acumuló una cifra de 365 mil dólares en los últimos meses. Gracias a su carrera como actriz habría acumulado más de 2 millones de dólares. Además, ha colaborado con la marca de indumentaria de Ricky Sarkany y es embajadora de la línea de cosméticos Cyzone.

Aunque Camilo es quien ha acumulado más cantidad de dinero, la cuenta bancaria de Evaluna tiene una gran cifra. Ambos artistas comparten sus bienes para criar a su hija Índigo.

Evaluna Montaner está embaraza de siete meses de Índigo

El día que Evaluna Montaner reveló el problema que le impedía ser madre

En su podcast, “En la sala”, Evaluna Montaner realizó varias confesiones, especialmente sobre su embarazo. La primera, dejó a todos sorprendidos cuando reveló que tenía problemas de infertilidad.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, explicó.

Pese a esto, ni ella ni Camilo perdieron las esperanzas para convertirse en padres: “Me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, dijo Evaluna.