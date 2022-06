Una gran sorpresa se llevaron los seguidores de Camilo y Evaluna Montaner cuando el cantante colombiano reveló que la hija de Ricardo Montaner se había comido la placenta tras el parto de Índigo.

Todo se conoció durante un diálogo que mantuvo Camilo con el programa “La Resistencia”, donde detalló el proceso que llevaron a cabo para que Evaluna pudiera consumir la placenta.

Evaluna Montaner está embaraza de siete meses de Índigo

Según señaló el cantante, la menor de los hijos de Montaner encapsuló la placenta para poder ingerirla. Para ello, los cantantes la cocinaron al vapor, para luego poder deshidratarla y así fuera más fácil consumirla.

Los planes principales de la pareja se centran en esperar el nacimiento de su primer hijo y planear continuar con su gira.

Cuáles han sido las famosas que se han comido la placenta como Evaluna Montaner

- Kim Kardashian contó que ella se sumó a las famosas que consumieron la placenta tras el nacimiento de su hijo Saint. Al igual que Evaluna, la más famosa de las Kardashian la consumió en pastillas a través de proceso de liofilización o deshidratación.

Kim Kardashian es una de las famosas que comió su placenta. Foto: Kim Kardashian

- Kourtney Kardashian reveló durante el programa de “Keeping Up With The Kardashians”, que planeaba comerse la placenta tras dar a luz a True.

- Jennifer López asegura que ella ha consumido la placenta luego de todos sus partos. Además, ella ha probado diferentes formas de consumirla: desde comerla directamente, en cápsulas y hasta aplicarla en su estado original sobre su piel.

Jennifer López también reveló que ha ingerido su placenta.

- Mayim Bialik, la actriz de “The Big Bang Theory” también ingirió la placenta tras dar a luz. Bialik aseguró que era bueno para los mamíferos comer su placenta y que habíamos evolucionado con ese propósito, que no era algo repulsivo o asqueroso.

- Tom Cruise y Katie Holmes: el actor había hecho un comentario donde aseguraba que iba a comerse la placenta luego de que su esposa por aquellos años tuviera a su hija Suri. Sin embargo, no es un hecho que se pudiera confirmar.