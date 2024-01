La ex novia de Lauty Gram contó la tensa situación que vivió con la China Suárez: “Fue muy mala”

La China Suárez y Lauty Gram están protagonizando uno de los romances del verano 2024. La actriz y el tiktoker fueron vinculados algunos meses atrás y, aunque no confirmaron su romance en redes, al joven se lo vio en la casa de Suárez. Además, la pareja viajó a Estados Unidos y Uruguay.

Ahora, la China y Lauty viven su romance en Punta del Este, la exnovia del cantante, Madison Segreti, rompe el silencio y acusa a la actriz de haber sido “muy mala” con ella, llegando incluso al punto de amenazarla con violencia física frente a testigos.

Madison estuvo de novia con Lauty. Foto: TikTok

El tenso momento que vivió la ex de Lauty Gram con la China Suárez

Madison no dudó en contar detalles sobre el tenso encuentro con la China: “Yo no soy de hablar del tema porque sé diferenciar las cosas que pasan en la relación. No voy a negar que es una mujer hermosa, pero esto, en realidad, pasó hace meses. Había testigos, yo no soy problemática pero tampoco estoy para cubrirle el orto a nadie”.

La ex de Lauty Gram expresó sin tapujos: “Yo no tengo problema con él, le deseo lo mejor, siempre fue y será así, fue una persona importante. Pero ella, puntualmente, conmigo fue muy mala”.

Madison detalló un incidente en el que Suárez la amenazó y quiso expulsarla del lugar: “Sí, esa secuencia que se dijo fue verdad. Me quiso apurar, también a mi hermana, nos quiso sacar. ‘Sáquenla de acá que la cago a piñas’, dijo en varias ocasiones. No fue solo una vez, ella tiene 31 años y yo tengo 18″.

Así comenzó la historia de amor entre la China Suárez y Lauty Gram

La relación entre la China y Lauty fue objeto de rumores desde hace tiempo, con señales reveladoras en redes sociales y momentos compartidos en Punta del Este durante esta temporada de verano. Aunque ninguno de los dos dio inicios en sus redes, la pareja ya no se esconde y fue captada en diversas ocasiones por los paparazzi.

La foto de la China y Lauty juntos en Punta del Este. Foto: Gentileza

El cantante confirmó durante una entrevista reciente con Infobae que compartió vacaciones con la China por trabajo, sin confirmar su relación amorosa. Al ser preguntado sobre cómo iban las cosas con la actriz, el cantante respondió con sinceridad: “No sé”. Aclaró que prefiere tomar las cosas con calma y que está contento con la forma en que están avanzando las cosas.