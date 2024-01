Escándalo en Punta del Este con la China Suárez y Lauty Gram: por qué los acusan de una “actitud imprudente”

La China Suárez es una de las actrices más importantes del país y desde hace unos meses que comenzó a desarrollar su carrera musical. Sin embargo, su nombre también es conocido por estar reiteradas veces en el ojo de la tormenta. Y es que tanto los fanáticos de la actriz como los periodistas de espectáculos se interesan en su vida y esto, a veces, causa molestia.

Sucede que la China está en pleno romance con Lauty Gram, un tiktoker y cantante de 22 años con quien se la viene vinculando desde hace varios meses. Y si bien todavía no se mostraron juntos en las redes sociales, ya tuvieron su primer viaje a Miami, una de las ciudades favoritas de Suárez.

Se trata de una de las parejas más recientes. Foto: Instagram

A la vuelta, la reciente pareja decidió recibir el Año Nuevo en Punta del Este, al igual que muchos de los personajes de la farándula argentina. Pero no todo está siendo de ensueño porque en las últimas horas protagonizaron un fuerte escándalo que terminó enojando a los reporteros uruguayos.

Ya no se ocultan: la China Suárez y Lauty Gram a los besos Foto: Instagram

Por qué en Punta del Este se enojaron con la China Suárez y Lauty Gram

La pareja tuvo una noche juntos y quisieron asistir a un espectáculo de David Guetta, un famoso DJ, que tocaba del otro lado del charco. Pero ninguno de los dos pudo acceder al lugar debido a la gran presencia de prensa. Sucede que la China quiso estacionar lejos de la entrada, pero junto a Lauty se vieron abrumados por los destellos de las cámaras.

La foto de la China y Lauty juntos en Punta del Este. Foto: Gentileza

Además, según informaron en el programa A la tarde (América TV) de Karina Mazzoco, el cantante no se habría sentido cómodo con la situación y es por eso que decidieron irse. Pero lo que más molestó es que mientras se retiraban rápido del lugar, la velocidad del auto puso en riesgo a las personas que estaban cerca.

Debido a los paparazzis, la China no podía ver nada y en el apuro de irse por el lugar “casi atropella a una mujer”, según dijo el notero del programa de Mazzoco, aunque no es una información confirmada. El movilero aseguró que en Uruguay los periodistas están enojados por la actitud imprudente y por la falta de respeto. Por su parte, la pareja no se refirió al tema y se fotografió en el hotel de lujo donde se hospedan.