La China Suárez y Lauty Gram dejaron atrás los rumores y finalmente blanquearon su romance durante unas lujosas vacaciones en Miami. La pareja celebró el cumpleaños número 22 del cantante en un entorno paradisíaco, compartiendo momentos de relax y diversión.

A través de sus redes sociales, Lauty Gram compartió una foto a bordo de un yate agradeciendo a todos por los mensajes de cumpleaños.

La China Suárez y Lauty Gram juntos de vacaciones en Miami: paseo en yate de lujo y ricas comidas Foto: Instagram

Aunque no mencionó a la China en ese momento, la actriz dejó su like. Ella por su parte, subió una foto de una enorme fuente de papas fritas por lo que no se está privando de probar ricas comidas.

La China Suárez y Lauty Gram juntos de vacaciones en Miami: paseo en yate de lujo y ricas comidas Foto: Instagram

Además, otro post confirmó que la China acompañaba al músico, conduciendo un coche descapotable en el mismo destino, en el que anteriormente el influencer se había fotografiado.

Se trata de una de las parejas más recientes. Foto: Instagram

La foto de la China Suárez y Lauty Gram que confirma el romance

En medio de las vacaciones en Miami, una reveladora imagen circuló en las redes sociales, consolidando la relación entre la China y Lauty Gram. La foto capturó un íntimo momento durante una fiesta de día, mostrando a la pareja abrazada y con el cantante dándole un beso en el cuello a la actriz.

Ya no se ocultan: la China Suárez y Lauty Gram a los besos Foto: Instagram

La cuenta de Instagram @lomaspopucom compartió la postal con el comentario: “¡Lauty Gram y la China ya no se ocultan!”. Esta instantánea intensificó los rumores que apuntaban a que la pareja está lista para oficializar su noviazgo.

La incómoda pregunta que Rufina Cabré le hizo a la China sobre su nuevo amor

En la antesala del lanzamiento de su nueva canción, “Corazón de cartón”, la China Suárez realizó un vivo con sus hijos para promocionar el tema. Sin embargo, la hija mayor, Rufina Cabré, tomó a su madre por sorpresa al preguntar en voz alta: “¿Quién es Lauty Gram?”.

El joven cantante compartió una foto desde el baño de la China Suárez. (Instagram)

Ante la incómoda pregunta, la Suárez respondió con seriedad, indicando a Rufina que no debía leer todas las preguntas en voz alta y cambiando rápidamente de tema. Minutos después, Suárez reveló a su hija que Lauty Gram es un tiktokero y cantante.

A pesar de los intensos rumores que vinculaban a la China con Lauty después de su separación de Rusherking, la pareja siempre había negado la relación. Sin embargo, las recientes vacaciones en Miami y la confirmación pública del cantante sobre que irían juntos, terminaron de determinar que pronto se mostraran juntos en redes.