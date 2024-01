La picante respuesta de Pampita al elegir entre el ex de Nicole Neumann y el ex de la China Suárez: “Acaban más rápido”

Pampita es una de las famosas más importantes del país con una larga trayectoria en los medios de comunicación y como modelo de las marcas más reconocidas internacionalmente. Pero no solo eso sino que con su carisma, simpatía y sinceridad supo conquistar el corazón de sus fanáticos.

La modelo estuvo de invitada al programa de streaming del canal “La Casa” que se emite en Punta del Este y aprovechó para hablar de todos los temas, entre ellos reveló polémicas respuesta que dieron qué hablar en las redes sociales.

Fue Juariu, la especialista en investigar las redes sociales de los famosos, quien le consultó sobre varias figuras públicas con las que tuvo algún enfrentamiento alguna vez o relacionadas con ellas. Es por eso que le pidió que elija entre el ex de Nicole Neumann y el ex de la China Suarez para pasar una noche juntos.

La picante respuesta de Pampita al tener que elegir entre Fabián Cubero y Rusherking

“Tenés que tener sexo para salvar el mundo, ¿con Rusherking o con Fabián Cubero?”, le preguntó Juariu a la modelo. Ante esto Pampita pensó un momento y luego consultó: “A ver, qué jodido... ¿Vos qué querés que la pase bien o que sea rápido así me lo saco de encima al tema?”.

A lo que Juariu respondió: “Y... si es el último sexo de tu vida...”. Sin filtros, la modelo, contestó picante: “Me da que los más jovencitos acaban más rápido... me voy por la experiencia”, dejando en claro que va por Fabián Cubero.

Luego aclaró: “Desconozco el tema, porque a ellos no los conozco, pero ya que voy a salvar al mundo, pasémosla bien”.

El intercambio entre Pampita y Lali Espósito que causó furor en las redes sociales

En el mismo programa, la modelo respondió a una polémica pregunta de Juariu. “Si tenés que elegir una mujer del espectáculo para pasar una noche o que te parezca linda o atractiva o que le darías un beso”, señaló la especialista en espectáculos.

Ante esto, Pampita respondió sin problemas: “Lali, diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de que es una bomba”. Sin embargo, advirtió: “No me escribas porque todavía no me gustan las mujeres pero... si hay que apostar...”.

El video se volvió viral y fue Lali quien no dudó en responder a la opinión de la modelo. ”Che díganle a Pampa que yo re toy eh, diosaaaa”, escribió la artista en su cuenta de X (antes Twitter).