La ex de Roberto García Moritán regresó a Argentina y su actual novio arremetió contra la prensa

Roberto García Moritán se encuentra en uno de los momentos más complejos de su vida. Tras casi cinco años de matrimonio y una hija en común, el político se separó de Pampita, en medio de un escándalo marcado por presuntas infidelidades y corrupción en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La condición que le pusieron a Roberto García Moritán para estar con Pampita y que incumplió.

“Hay que tener huevos para engañar a semejante minón. Pampita, estamos con vos en todas. Yo la amo”, expresó Lali Espósito en apoyo a la modelo. “Igual, de verdad, si te animás a cagar a Pampita… Pero ¿quién te dio tanto…? ¿El tupé?”, aseveró “La Negra” Vernaci, a lo que Lali Espósito respondió tajante: “Un espanto”.

La separación provocó que muchas personas quedaran involucradas. Entre ellas, se encuentra Camila Velasco, expareja de Roberto García Moritán, quien tuvo un momento incómodo con la prensa en el que participó su novio actual.

Qué sucedió con la expareja de Roberto García Moritán y la prensa

El hecho ocurrió en la tarde de este 10 de octubre, cuando Velasco se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, diferentes cronistas se acercaron para preguntarle sobre su expareja y las declaraciones de su madre respecto al mismo.

“8 y media de la mañana llega Camila. Hola Camila, bienvenida. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?”, le consultó el cronista de Intrusos, a lo que la joven contestó: “Todo bien, bien, de regreso (a Argentina)”.

Seguidamente, cuando el cronista intentó consultarle sobre el revuelo que generó en los últimos días, su pareja le intentó quitar el micrófono al periodista y le hizo un leve empujó. “Vuelo muy largo”, le espetó el hombre sin tapujos.

Roberto García Moritán en diálogo con "LAM". (Foto: captura de pantalla)

El momento generó mucha incomodidad entre los involucrados, dado que el cronista expresó que se había acercado porque Camila quería hablar. “No hace falta que agarren en micrófono (...) Que hacés, qué hacés chabón. Pero si no es tu país (dado que el novio de Camila es extranjero) ¿Cómo vas a hacer eso?. Pero si ella quiere hablar”, destacó el periodista con suma molestia.

Para evitar mayores altercados, la ex de Moritán le solicitó a su novio que se tranquilizara. De esa forma, comenzó a dar algunas declaraciones: “Yo me enteré cuando estaba de viaje, no sabía lo que estaba pasando. Es una lástima, lo que pasó, lo que se digo. Tengo muchas cosas para decir, pero no es el mundo. Estoy de acuerdo con la mitad de lo que dijo el país. Obvio que sí (apoyo a Pampita)”