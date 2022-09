La contundente respuesta de Lali Espósito a Estefi Berardi: "Media pila".

Lali Espósito está en uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional. Si bien la actriz y cantante argentina siempre tuvo mucho apoyo de sus fanáticos, su éxito está creciendo y hasta llegó a niveles impensados. Sus shows rebalsan de energía y su cuenta de Instagram también da cuenta de eso, allí tiene más de 11 millones de seguidores.

Sin embargo, al estar en boca de todos, también hay muchas personas que no pueden soportar el éxito de la cantante y conspiran para que se vea envuelta en un escándalo. Y eso pasó en las últimas horas.

Lali Espósito iluminó la noche con un vestido a pura transparencias y brillos en “La Voz Argentina”. Foto: Lali Espósito

Sucede que Estefi Berardi, panelista de LAM y Mañanísima cayó en una fake news y su video se volvió viral. Mientras los portales aseguraban que Lali estaba desconforme con el resultado de La Voz Argentina, se filtró un supuesto audio donde la cantante hablaba de forma muy acalorada y furiosa.

Brillos, transparencias y aberturas: el look de Lali Espósito para “La Voz Argentina”. Foto: Instagram

Pero Espósito se encargó de desmentir la información e incluso aclarar de dónde provenía el audio que se había hecho viral. Por supuesto que su mensaje no pasó desapercibido y tuvo un pequeño cruce con la periodista.

La respuesta de Lali Espósito a Estefi Berardi

Luego de que la cuenta de Twitter @MundoFamososOK haya compartido un fragmento del programa de Carmen, en el que Estefi contaba la falsa noticia, y cuestionar el modo de trabajar de la periodista, Lali se refirió al tema.

“Jajajjajajjajajjajajjajajajajajjaa me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo)... Pero después de reírme me preocupó pensar que haya gente que “informe” así ...Media pila che (me sigo riendo ahora..)”, escribió Espósito.

La respuesta de Lali Espósito. Foto: Twitter

“No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake News que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada”, contestó furiosa Berardi.