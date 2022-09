La pícara propuesta en vivo de Flor Peña a Lali Espósito después de hablar de su sexualidad

Desde que comenzó e Disciplina Tour de Lali Espósito en todo el país, la cantante protagoniza en paralelo el “Chape Tour”, una movida en la que se besa a diferentes artistas sobre el escenario.

Si bien se volvió un clásico de sus conciertos y los fanáticos esperan con ansias ese momento del show, la artista siempre sorprende con diferentes figuras a las que elige para unir sus labios. Algunas de ellas hasta ahora fueron Nati Jota, Flor Jazmín Peña, la China Suárez y Santi Maratea en otros.

Lali Espósito iluminó la noche con un vestido a pura transparencias y brillos en “La Voz Argentina”. Foto: Lali Espósito

A su vez, Lali abrió su corazón días atrás acerca de su cómo vive su sexualidad y los prejuicios personales que debió superar para reconer: “Me mentía un montón, yo no aceptaba que me gustaban las minas”. Sus reflexiones fueron al aire de Luzu TV y sorprendieron a varios.

Sus palabras llegaron hasta Flor Peña quien la felicitó en su programa “La P*t# Ama” y la invitó a una propuesta subida de tono. En vivo en el ciclo de America, la conductora reflexionó: “Lali aceptó que también le gustan las chicas. Me encanta. Me lo imaginaba igual, eh”. Y deslizó picante: “Yo lo que le quiero decir a Lali, que la quiero y que a veces charlamos... que me tenga en cuenta”.

Flor Peña con su vestido verde. Foto: Instagram

“Porque yo soy libre, soy amorosa, no le voy a hacer ningún planteo, no le voy a traer problemas. Soy limpita, tengo buen aliento”, continuó para convencer a la diva del pop. Finalmente, Flor Peña cerró concreta su pícara propuesta: “Así que, que venga a chapar en vivo”.

El look de Lali Espósito para la final de La Voz Argentina

En la noche del lunes Lali Espósito tuvo un papel trascendental en la final de La Voz Argentina ya que una de las finalistas, Ángela Navarro, pertenecía a su equipo. Es por eso que durante la gala la artista lució un elegante vestido blanco con brillos, un gran escote en “V” y una falda con un profundo tajo que dejó al descubierto su figura.