La China Suárez reveló cuál es su secreto para sacarse el malestar

La China Suárez siempre está en el centro de la escena y tanta exposición a los medios a veces la hace colapsar. Es por eso que, recientemente, la actriz y cantante compartió qué la ayuda cuando está atravesando un mal día.

Para Eugenia, el foco central siempre son sus hijos y su familia, y este rito tiene que ver fundamentalmente con eso. Con una foto del Sagrado Corazón, La China recordó su infancia y a su padre: “Cuando éramos chiquitos, mi papá antes de dormir nos preguntaba a mi hermano y a mí si habíamos ‘hablando con el barba…’”.

“Rezar y agradecerle a Dios todas las noches se me hizo costumbre y no me puedo dormir si no lo hago”, blanqueó sobre el hábito de su juventud que persiste hasta el día de hoy. “Hoy lo hago con mis hijos y pienso que es uno de los mejores valores que puedo dejarles: el ser agradecidos”, reflexionó Suárez.

La actriz se sinceró. Foto: instagram

La importancia de rezar para La China Suárez

La China profundizó en que reza fundamentalmente cuando está mal, pero cuando se siente feliz también tomó la costumbre. Al rato, subió una imagen de sus hijos y sumó: “Cuando tengo un mal día o estoy a punto de quejarme por algo, miro a mis hijos y se me pasa todo”.

“Qué privilegio que duerman en una cama calentita, que no les falte comida, amor, que puedan jugar y sobre todo que tengan salud. Nunca jamás voy a naturalizar todo eso”, indicó Eugenia, sincera con sus seguidores.

La China Suárez aseguró saber quién la embrujó

A fines de agosto, Eugenia habló de algo que la tenía preocupada y alarmó a sus fans cuando reveló que alguien le hizo magia negra.

Ante la preocupación de la China Suárez, sus fanáticos comenzaron a conjeturar quién sería el o la responsable de la “macumba”; uno de ellos arrojó: “Sí, creo que le hicieron y sabemos quién. La de los perfiles falsos”, en referencia a nada menos que Wanda Nara.