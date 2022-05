Florencia Peña estrenó el pasado lunes su nuevo programa por América, el cual no recibió tan buenas críticas por parte de los usuarios en las redes sociales.

Tras el debut y su segundo episodio, algunas de las voces que se sumaron a las quejas fue la de Jorge Lanata. El conductor dio su opinión sobre el programa: “Vi el segundo programa de La Puta Ama. Es un viaje de ida. Se la pasaron justificando las críticas”, señaló.

Florencia Peña y el outfit que usó para LPA. Foto: instagram

Luego agregó: “Me sigue pareciendo una porquería, al igual que el primero. Si a vos te destrozan, ¿para qué vas a decir que no te importan las críticas? Mejor no decís nada y le das para adelante, cagándote en todo el mundo. Eso fue lo que me molestó del tema”.

Para cerrar el tema, Lanata aseguró: “Ya está, no lo veo más. Lo vi el otro día y anoche, pero ya fue suficiente”.

Jorge Lanata opinó en su programa de radio sobre el debut de Florencia Peña en América.

Florencia Peña no se quedó callada desde las primeras críticas y ha tratado de responder a todas, entre ellas, las hechas por Lanata. Para hacerlo, la actriz utilizó el humor durante su ciclo.

Con una canción llamada “Balada a Lanata” y usando un portarretrato, donde hay una foto de ambos, Flor inició su descargo.

Qué dijo Florencia Peña a quienes critican su programa

La actriz ya había dado su respuesta para quienes han criticado su nuevo ciclo televisivo. Florencia decidió enfrentar a quienes tomaron esa posición y expresó en su programa “Buenas noches a todes. Escuchamos las críticas de todos. Nos juntamos en casa y no dábamos crédito de los debates que hemos generado. Gracias a todos, porque la verdad es que nos dieron mucha bola ayer”.

“A las tres de la tarde, todavía no había empezado el programa y ya no gustaba. Tuvimos gente que lo aborreció, gente que lo vomitó” expresaba de forma contundente la actriz, quien continuó “Hay gente a la que le dio un bobazo. ¡Tranquilícense, que no pasa nada: pueden poner otro canal!”. Luego finalizó: “Que digan lo que quieran”.