El pasado lunes 9 de abril Florencia Peña debutó en la pantalla de América TV con su nuevo programa de televisión La Put* Ama.

El show consiste en una serie de monólogos, sketches y entrevistas a invitados de lujo cargados de un humor picante. En este sentido, Flor expresó al inicio del programa “Si a alguien le parece ofensivo el programa, hay millones de otros canales para que se vayan a ver. Este programa es un late night pegado con cinta sketch”.

Florencia Peña desde el estudio de su nuevo programa de televisión por América TV. Foto: Florencia Peña

Qué dijo Florencia Peña sobre las duras críticas que recibió por parte del público sobre su show

Si bien muchos espectadores expresaron estar muy contentos con el regreso a la pantalla de Florencia Peña y el formato de su show La Put* Ama, muchos otros realizaron duras críticas al programa y el raiting del mismo no fue positivo.

En este sentido, la red social Twitter fue el principal escenario de los comentarios negativos hacia el show, llenándose de memes que ridiculizaban el formato presentado por la actriz y, muchos comentarios que más que constructivos reproducían un discurso de odio.

Florencia Peña debutó en la pantalla de América TV con un nuevo programa y las críticas no tardaron en llegar. Foto: Florencia Peña

Lejos de hacer oídos sordos, Florencia decidió enfrentar a quienes tomaron esa posición y expresó en su programa “Buenas noches a todes. Escuchamos las críticas de todos. Nos juntamos en casa y no dábamos crédito de los debates que hemos generado. Gracias a todos, porque la verdad es que nos dieron mucha bola ayer”.

“A las tres de la tarde, todavía no había empezado el programa y ya no gustaba. Tuvimos gente que lo aborreció, gente que lo vomitó” expresaba de forma contundente la actriz, quien continuó “Hay gente a la que le dio un bobazo. ¡Tranquilícense, que no pasa nada: pueden poner otro canal!”.

Finalmente, lejos de hacer eco a las críticas y buscar calmar el hate a partir de cambiar el formato de su show Florencia determinó “Que digan lo que quieran”.

Qué dijo Jorge Lanata sobre el nuevo programa de Florencia Peña

Luego de las duras críticas por parte del público al nuevo programa de televisión de Florencia Peña, La Put* Ama, se sumó el comentario lapidario de Jorge Lanata.

Qué dijo Jorge Lanata sobre el nuevo programa de Florencia Peña.

“¿Vio cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso? ¿Y que le daba vergüenza ajena? Eso me pasó” comenzó expresando el periodista, quien a continuación sentenció “Medio como que me daba, o sea... Peña, no sos Susana Giménez”.

Acto seguido, Lanata profundizó en su idea “Pero, a ver, no sos Susana como yo no soy Tinelli. Cada uno es distinto ¿Por qué no tratás de ser Peña? Yo no sé lo que es Peña tampoco pero lo que sé es que no es Susana”.