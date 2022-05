Florencia Peña esta en un momento de su vida donde se la juega a todo. La actriz abandonó el programa que conducía, Flor de Equip, por peleas con Telefe y porque ya estaba cansada. Ahora se encuentra realizando un Late Night en América, un programa llamado La Pu*@ Ama donde Flor intenta mostrarse como es.

La publicación que realizó Florencia Peña en su Instagram y que estalló en comentarios. Foto: Instagram/@flor_d_

La conductora tiene seguidores que apoyan en todas, en su cuenta de Instagram su comunidad ya casi llega a las 6 millones de personas. Con ellos comparte su trabajo, adelantos del contenido exclusivo que sube en la plataforma para adultos DivasPlay y también su emoción, pasión.

Esta vez publicó un video super divertido, donde se la ve bailando frente a la cámara en un camarín, luciendo un top blanco de lunares negros y un jean, al ritmo de El se equivocó de Gloria Trevi. “A ver quién se ‘atrevi’ a bailarlo como yo”, desafió a sus seguidores que le contestaron con miles de me gustas.

Cuál fue la opinión de Lanata sobre el nuevo programa de Florencia Peña

El show de Flor fue tendencia en las redes sociales, hay quienes les gustó mucho y hay quienes opinan que “tanta grosería es de mal gusto”.

Durante el programa de Lanata en radio Mitre, le tiro un palito al programa de peña: “Da vergüenza ajena”. “Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera”, expresó Marina Calabró.

Jorge Lanata y Florencia Peña

Lanata fue tajante: “¿Vio cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso? ¿Y que le daba vergüenza ajena? Eso me pasó. Medio como que me daba, o sea... Peña, no sos Susana. Pero, a ver, no sos Susana como yo no soy Tinelli. Cada uno es distinto ¿Por qué no tratas de ser Peña? Yo no sé lo que es Peña tampoco pero lo que sé es que no es Susana”.