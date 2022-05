Expectantes con la llegada de Florencia Peña (47) en América, finalmente este lunes a las 22, la actriz debutó con su programa “La puta ama”, pero ni el rating ni los comentarios en las redes sociales fueron muy alentadores.

Con humor, la conductora ingresó al estudio con un impactante vestido de strapless rojo y aberturas, agradeció a las autoridades del canal e interactuó con los músicos y comenzó su nuevo programa.

Luego, al estilo late night show, presentó su sketch y junto a Diego Ramons, Dan Breitman, Noralih Gago y La señorita Bimbo realizaron un musical. El invitador de honor de la noche fue el humorista Roberto Moldavsky.

Florencia Peña estrenó "La puta ama" en América. Foto: Instagram/@flor_d_

Sobre el foco que le dio el canal a la “La puta ama”, el ciclo forma parte del segundo horario central de la noche, un momento importante dentro de la grilla televisiva.

Al comenzar y con toda la espectactiva de los televidentes, el rating marcaba 3.3 puntos, pero a los pocos minutos los fue perdiendo y se mantuvo entre los 2.5 y 2.7 puntos. Al final, el show fue bajando hasta un 1,7, según registra “Purorating” en su cuenta de Twitter.

Este fue el rating de la noche de este lunes 9 de mayo. Foto: Twitter

Qué dijo el público en las redes sociales sobre el nuevo programa de Florencia Peña

Al ver el debut de Florencia Peña con “La puta ama”, Twitter e Instagram estallaron. Es que el numeral #LPA no tardó en hacerse tendencia entre los usuarios de la red social.

“Cada minuto es peor que el otro”, “5 minutos de La Puta Ama y me dieron ganas de dormir”, “Yo viendo #LaPutaAma con la ordinaria de Florencia Peña y compañía: voy a vomitar”, “La tv abierta cada vez más berreta, parece en caída libre”, reaccionaron los usuarios de la red social del pajarito.

Cuál fue el mensaje de Florencia Peña tras el estreno de su nuevo programa

Por otro lado, la conductora compartió en su Instagram dos imágenes de lo que fue el comienzo de su ciclo y tampoco tuvieron piedad con los comentarios. “#LaPutaAma, Desde hoy también la reina del pip”, escribió la actriz en el posteo.

“Insoportable vulgaridad!!! Y piensa que es graciosa”, “Horrible el programa. Gracias Flor por incentivar a no mirar el programa. Chauuu”, “Por ahora me parece aburridísimo...”, “¿Más bizarro no? Que mal ejemplo para tus hijos”, “Muy forzado y vacío todo”, le contestaron dentro del posteo.