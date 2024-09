La angustia de José María Muscari al hablar de la crianza de su hijo Lucio: “Me cuesta”

José María Muscari es un productor y director teatral que hace unos meses anunció la noticia de que se convirtió en padre de Lucio. Desde entonces comparte en sus redes sociales los momentos que pasan juntos, la experiencia en la paternidad de un adolescente de 16 años y sus emociones en cada experiencia que viven.

Luego de un largo proceso legal, el productor y Lucio son padre e hijo y así lo muestran en su perfil. Muscari es uno de los artistas que mayor éxito tiene con sus producciones teatrales, la llegada de su hijo cambió su vida por completo y tuvo que adaptar su rutina a esta nueva experiencia en su vida.

El productor y director teatral estuvo en el programa “La noche perfecta” con Sebastián Wainrach y allí habló de cómo vive esta nueva etapa en su vida y en especial educar a un adolescente de 16 años que está en pleno cambio.

José María Muscari y Lucio en Bariloche (Foto: Instagram de José María Muscari)

La sinceridad de José María Muscari al hablar de la crianza con su hijo

“Sos padre ahora”, le dijo el conductor. Ante esto, Muscari respondió: “Ahora entiendo todas las cosas que vos me fuiste contando a lo largo de todos estos años”. Luego le preguntó: “¿Qué disfrutás y qué te cuesta sobre la paternidad?”.

José María Muscari y su hijo Lucio.

“Disfruto mucho del vínculo en general, y obviamente de la nueva vida que significa tener un hijo”, expresó José María Muscari sobre su experiencia como padre. Asimismo, reveló qué es lo que más le cuesta sobre la educación: “Sufro poner límites, me cuesta. O sea, es horrible. Hablando muy sinceramente, tampoco es que tenga un hijo que haya que estar poniéndole todos los límites. Obviamente tiene una vida preexistente, 15 años no estuvimos juntos y un montón de cosas él ya las aprendió, las tiene super incorporadas”.

Luego, el productor manifestó: “Es la parte que menos me gusta creo, como a cualquier padre o madre. O sea, se los pongo y después me quedo angustiado tipo ‘Ah no, pobre’”.