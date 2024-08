“Tengo que detener”: José María Muscari reflexionó sobre su vida como padre de Lucio

José María Muscari es un productor y director de teatro que hace unos meses compartió la feliz noticia de la llegada de Lucio. Desde ese momento, no duda en contar a sus seguidores todo sobre esta nueva etapa de su vida, cómo son sus sentimientos y cómo atraviesa el crecimiento de su hijo de 16 años, a quien adoptó después de un largo procedimiento.

José María Muscari y su hijo Lucio. Foto: Diario el Libertador de

Muscari es uno de los productores y directores más queridos del espectáculo nacional, con una vida llena de obras de teatros exitosas y producciones en constante creación, la llegada de su hijo fue un radical cambio en su rutina y las prioridades.

José María Muscari habló de su nueva vida como padre de Lucio

En una entrevista que dio José María Muscari a Big Bang News habló de su nueva vida como padre de un adolescente y cómo combina esto con sus cuatro obras de teatro en escena. “Es verdad que si bien yo te puedo contar ahora mi agenda y parece un montón: Sex, Perdida Mente, Family Club y, ahora, Muscari in da Haus. Son cuatro eventos”, expresó el productor.

José María Muscari y su hijo Lucio Foto: La Nueva Pro

“La verdad es que Sex hace 5 años que está en escena, Perdida Mente fue creado hace tres años, y Family Club tiene más de un año. Por lo cual, la novedad sería Muscari in da Haus, que es lo primero que hago después de haber adoptado a mi hijo”, agregó José María Muscari.

“Con mi hijo estamos juntos desde diciembre del año pasado y yo me tomé un poco como la pauta de: ‘Bueno, tengo que detener un poco la usina creadora’. No me imaginaba adoptando un hijo y empezando a convivir y conociéndonos yéndome todo el día a ensayar. Como que detuve la marcha creativa y la pulsión de poner toda la libido en eso”, comentó el director teatral.

José María Muscari y su hijo Lucio

En ese sentido, José María Muscari contó cómo vivió estos meses: “No solamente la agenda, sino también la emocionalidad durante estos meses, estuvo muy puesta en el vínculo con mi hijo. En descubrirnos, en adaptarnos a la convivencia, en acompañarlo en el día a día de lo que significa un adolescente de 15 años reinsertándose en Buenos Aires, porque él nació acá, pero en el momento en el que lo adopté estaba en Corrientes”.

“Así que, de alguna manera, este es el momento en que todo eso ya fluyó y que Lucio va por un carril con su vida adolescente, de retomar esa usina creativa que siempre fui”, cerró el productor y director teatral.