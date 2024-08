La angustia de Jorge Rial por su problema de salud: “Estoy hecho bolsa”

Jorge Rial es uno de los periodistas que más reconocimiento tiene en los medios de comunicación. Después de estar más de una década al mando de Intrusos y como conductor de Gran Hermano, ahora se alejó del mundo del espectáculo y se dedica a temáticas de información general, pero de vez en cuando opina sobre diferentes figuras de la farándula local.

El año pasado el conductor había viajado a Colombia y fue allí cuando sufrió un terrible infarto que casi le costó la vida, como él mismo detalló tiempo después. Si bien después se recuperó y volvió a su programa de radio y televisión.

Jorge Rial habló del difícil problema de salud que atraviesa Foto: gentileza primicias

Jorge Rial contó el difícil momento de salud que atraviesa

Sin embargo, hace tres semanas que el periodista está ausente de sus responsabilidades habituales porque se enfermó por un virus. Fue el propio Jorge Rial, quien contó el difícil momento de salud que está atravesando y el que no le permite desarrollar una vida “normal”.

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10, donde él mismo trabaja, Jorge Rial contó sobre su problema de salud: “Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras. Ya estamos grandes, ¿Viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. ¡Y eso que estoy vacunado!”.

El ex conductor de Gran Hermano habló sobre la actual edición del certamen.

“La verdad estoy hecho bolsa. No doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo como cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada. Pasan los días y no se pasa. Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedó en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir”, agregó Jorge Rial en el programa de radio.

Luego el conductor y periodista contó hace cuánto tiempo está así: “Hace tres semanas, más o menos, ponele 25 días, ya estuve con un cuadro así, por ahí un poco peor o más fuerte que ahora. Pensé que me había recuperado pero otra vez estoy con la garganta y con la voz a la miseria. Es fuerte, es molesto, y no sabés como sacártelo de encima”.