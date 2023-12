Juana Repetto habló sobre los rumores de que Ricardo Darín es su padre: “Nos reímos”.

Desde hace muchísimos años, en el medio está instalada la versión de que Juana Repetto no sería la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, sino de su mamá con una de sus exparejas, Ricardo Darín. Es que muchos afirman que el parecido físico entre la joven y el actor sería innegable.

En este contexto, por primera vez, Juana contó cómo fue la charla que tuvo con Ricardo sobre su supuesta paternidad. “Lo hablamos en chiste; nos reímos. Nunca fue un problema para ninguna de las partes porque estaban todos muy seguros de que no existía ninguna posibilidad”, contó Juana en diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae.

Juana Repetto junto a su madre, Reina Reech.

Juana Repetto dio detalles de cómo sobrellevaron los rumores en la familia

La actriz, conocida por su talento y carisma, reveló que su mamá le sugirió que se hiciera un ADN para ratificar que Nicolás es su padre biológico. “Mi mamá lo primero que me dijo fue ‘Andá a hacerte un ADN con tu papá, a mí no me rompas las bolas’, como diciendo ‘Darín y yo, nada que ver, no lo veo hace 20 años’. Y Ricardo, también, muerto de risa”, sumó, desdramatizando la situación que ha sido tema de especulación por tantos años.

Juana Repetto, además de abordar el tema con humor, admitió que este rumor sí afectó a su papá, Nicolás. “Nunca fue un problema para nadie. Mi papá es el único que por ahí se sintió un poco afectado, pero no porque a él le diera inseguridad, sino porque tenía miedo de que a mí me confundiera la situación, de que me entrara la duda, porque yo no era tan grande cuando empezó este rumor”, explicó la influencer.

Juana junto a sus padres cuando era más joven. Foto: Gentileza

“Tenía 17, 18 años. Eso lo angustió mucho. ¿Cómo puede haber gente con tan mala intención como para poder plantear esto que puede confundir a una pibita?”, concluyó Repetto indignada. Tanto Juana como Darín demostraron una actitud madura frente a las especulaciones, enfrentándolas con humor y determinación.