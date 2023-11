Juana Repetto contó que debe mudarse de urgencia: “Nos tenemos que ir en diciembre”

Juana Repetto tiene más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde a diario comparte contenido con sus fanáticos. Desde que se convirtió en madre de Toribio y, después de Belisario, que sus publicaciones tienen que ver con la maternidad y su vida en general.

Esta vez, la influencer contó, muy en confianza con los internautas, un problema que se convirtió en moneda corriente en Argentina: el alquiler. Y es que admitió que debía mudarse con urgencia de la casa en donde vivía junto a sus dos hijos y a Sebastián Graviotto. “Lamentablemente, nos tenemos que ir de esta casa en diciembre”, comenzó contando.

Juana Repetto se muda.

“Nos mudamos porque no nos renuevan el alquiler, porque se viene a vivir la hija de la dueña de la casa”, explicó Repetto sobre la decisión que tomó la propietaria. Asimismo, aseguró que no estaba preparada y que la noticia le cayó como un “baldazo de agua fría”.

Así lució Juana Repetto para el evento. Foto: Instagram

“Fui a pagarle a principios de noviembre y le dije ‘podríamos hablar ya del año que viene’ y me dijo que no. Y yo me quedé como ‘¿Qué? ¿Cuándo me pensabas avisar?’. Así que fin de año movidito”, concluyó Repetto quien deberá encargarse de la mudanza de manera unilateral porque su marido estará en un viaje por trabajo.

La noble decisión de Juana Repetto en medio de la búsqueda de una nueva casa

Aunque su presente está un tanto movilizado, Juana Repetto tuvo una noble acción en medio de tanta incertidumbre. “La situación es que, sacando cosas, viendo qué sí y qué no, encontré bolsas de pañales de Beli de cuando era más chiquito que no usa, ropa, juguetes… y se me ocurrió regalárselos a ustedes”, explicó Juana.

Juana Repetto y sus hijos Foto: instagram/juanarepetto

Luego, tras recibir algunas críticas por no donar a un hospital u hogar de niños, Repetto explicó que ellos donan seguido y esta vez prefieren ayudar a sus seguidores. “A veces nos mandan cosas para que nosotros les hagamos publicidad y subamos a redes y no siempre nos quedamos con las cosas”, admitió la famosa quien regalará pañales, ropa, juguetes y libros.

“Todo el año donamos y ahora me pareció lindo porque muchas veces me han llegado mensajes de algunos de ustedes diciéndome que necesitan… y me pareció lindo hacer algo distinto esta vez”, cerró Juana.