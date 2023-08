Qué es el método BLW, el método de alimentación que usa Juana Repetto con sus hijos

Juana Repetto es una de las famosas que desde que se convirtió en madre de Toribio en el año 2016 utiliza las redes sociales para interactuar con otras madres y ser una influencer de la maternidad. También es madre de Belisario quien nació en 2021 fruto de su matrimonio con Sebastián Graviotto.

Así lució Juana Repetto para el evento. Foto: Instagram

La actriz es una referente de la maternidad en el mundo virtual, desde ahí comparte con sus seguidores su rutina, alimentación, actividades y todo lo relacionado a la crianza de sus hijos. Es común ver que la famosa recurra a las historias con preguntas para interactuar con ellos.

Cómo es la alimentación de los hijos de Juana Repetto

En sus últimas historias uno de sus seguidores le preguntó cómo es la alimentación que utiliza con Toro, como le llama a Toribio, de seis años y Beli el pequeño de dos años. “Desde los 6m comieron sin problema sólido o como supongo a la mayoría a veces es complicado” fue la pregunta.

A lo que la hija de Reina Reech respondió: “Yo con ambos decidí hacer BLW que es en pocas palabras ofrecerles en trozos y no papillas y que ellos coman por sí solos. Nunca fue un tema, comieron siempre lo que quisieron y siempre crecieron bárbaro”.

La crianza de los hijos de Juana Repetto Foto: instagram/juanarepetto

Luego, explicó: “La alimentación a los seis meses se llama alimentación complementaria porque justamente complementa la leche materna o fórmula. No es el alimento principal. Si te sacas el enigma de obligarlos a comer (que además no suele funcionar por qué cuando les encajas comida, escupen, es un drama, no disfrutan el momento y lo poco que comen lo comen a las puteadxs)”.

Juana Repetto Foto: Instagram

Muchas madres le tienen de referente a la famosa ya que ella continuamente utiliza Instagram para contar los buenos y malos momentos que pasa como madre pero que siempre intenta buscarle una solución.