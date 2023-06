Juana Repetto compartió en su cuenta de Instagram imágenes del cumpleaños de su hijo menor, Belisario, quien cumplió dos años. El festejo fue disfrutado por completo por el pequeño, como se puede apreciar en las fotos. Sin embargo, algunos seguidores notaron la ausencia de la hija del esposo de Juana, Sebastián Graviotto, fruto de una relación anterior. Esta situación generó críticas hacia Juana, asumiendo que era ella quien no deseaba tomarse fotografías con la niña ni compartirlas en redes sociales.

Es que tanto Graviotto como Reina Reech, y también Norma -la mamá de él, que además es hermana de Silvia Süller- sí suelen publicar imágenes de la familia completa.

Criticaron a Juana Repetto por no compartir fotos con la hija de su marido y la actriz respondió. Foto: Instagram

Qué dijo Juana Repetto sobre la situación

Ante estas especulaciones, Juana decidió aclarar la situación en un video. Explicó que no tiene la potestad para tomar decisiones sobre una menor que no es su hija ni su tutelada, por lo tanto, no puede publicar fotos de ella. Afirmó que le resulta incómodo tener que buscar momentos para tomarse fotos sin la presencia de la niña, con el fin de evitar que se sienta excluida o incómoda. Juana lamentó que esta situación la ponga en una posición desfavorable y enfatizó que no tiene autorización para compartir fotos de la familia completa.

Juana Repetto aseguró que no subía fotos con la nena porque no se lo permiten. Foto: Instagram

“¿Por qué otra gente lo puede hacer y yo no? Es una respuesta que yo no puedo dar, no tengo idea. Yo no tengo la autorización para subir todos de la familia completa, lo cual es horrible porque me pone en un lugar choto a mí. La gente piensa que yo soy una chota”, expresó.

La actriz también mencionó los mensajes que recibe en sus redes sociales por parte de quienes creen que ella decide no publicar fotos de la niña por voluntad propia. Aclaró que se comunicaron con su madre y su suegra para abordar esta controversia y subrayó que esta situación es incómoda para todos, pero que debe respetarla.

Juana Repetto aseguró que ella no quiere excluir a nadie. Foto: Instagram

“No es grato tener que estar buscando el momento sin hacer sentir mal a nadie, sacarse la foto sin que nadie justamente se sienta excluido porque mi intención no es excluir a nadie. Al contrario, pero medio que uno se ve en la obligación por decisión de otros. Y encima después ¿quién es la chota? yo”, señaló.

Juana Repetto ya había hablado sobre este tema hace un tiempo. Foto: Instagram

Juana concluyó el video, sin intenciones de profundizar más en el tema, dejando claro que ya había aclarado esta situación una vez antes en el transcurso de cuatro años.