Debate en las redes por el cumpleaños “saludable” del hijo de Juana Repetto: hubo choclo y tomates cherry

Desde que Juana Repetto se convirtió en madre, las polémicas no paran de crecer a su alrededor. Por una cosa o por otra, la artista se encuentra en el foco de atención y, ahora, un nuevo debate ha surgido en torno a sus decisiones como progenitora. En esta ocasión, el nuevo escándalo tiene como protagonista a su hijo mayor, Toribio, y a lo que han hecho para su cumpleaños.

Hace unos días Toribio cumplió seis años, por lo que Juana Repetto decidió celebrarlo y a lo grande. Con una fiesta con temática de Star Wars, la famosa invitó a familiares y amigos tanto de ella como de su hijo para celebrar este gran momento. Fue a través de su cuenta de Instagram que Repetto dio la noticia y mostró imágenes de la gran celebración.

Toribio celebró sus seis años con temática Star Wars. Foto: instagram

“Mi bebo cumplió 6 años y yo no entiendo en qué momento pasó”, comenzó diciendo Juana en su publicación, donde adjuntó una galería de fotos de la fiesta. Allí fue cuando no sólo le dedicó una gran carta a su primogénito, sino que además contó que el cumpleaños fue con comida saludable tanto para niños como adultos.

La celebración de Toribio. Foto: Instagram

De hecho, en las mismas instantáneas que ella publicó se puede ver que no hay snacks de ningún tipo. Según lo que trascendió, en la mesa tanto de niños como de adultos se sirvieron comidas con tomate cherry, choclo y más variedades de este tipo de comidas. Tanto es así que, muchos de los seguidores de Juana comenzaron a adjudicar que no deja al niño tener una niñez en paz.

Cuál fue el detalle en común de Juana Repetto con la China Suárez y Pampita

Más allá de la polémica, muchos fanáticos de Juana Repetto la han aplaudido y felicitado por buscar el bienestar de su hijo y adjudicaron que el hecho de que no coma snack no tiene que ver con su felicidad o niñez. Pero, lo cierto es que otros seguidores no hicieron foco en la comida, sino en el detalle que el cumpleaños de Toribio tiene en común con los últimos que celebraron la China Suárez y Pampita.

Juana Repetto con su hijo menor. Foto: Instagram

Esto tiene que ver con que las tres personalidades compartieron a la empresa que puso el mobiliario. Es decir, quienes se encargan de que los más chicos puedan comer de la manera más cómoda posible y, además, arman distintos juegos como sucedió en el cumpleaños de Toribio donde incluyeron un pelotero para bebés.