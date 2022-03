Juana Repetto es madre de dos pequeños Toribio y Belisario. Durante este día martes, la actriz compartió a través de su cuenta de Instagram el mal trago que pasó durante la mañana tras llevar a Toribio al jardín.

El mal momento de Juana Repetto en la puerta del colegio de su hijo. Foto: Instagram/Juana Repe

La actriz contó a través de Instagram Stories su odisea cada vez que tiene que dejar a su pequeño en la institución debido al gran transito de autos mal estacionados del resto de las familias que asisten al lugar. Juana sostiene que la actitud por parte del resto implicado es de mucha comodidad y que, ninguno tiene la iniciativa como ella de acercarse hasta la puerta caminando siendo que, incluso, ella lo hace con su pequeño de nueve meses de edad en brazos.

El padre de un niño insultó a Juana

En medio del caos, lejos de recibir ayuda por parte de la comunidad del colegio, Juana recibió el insulto por parte de una de los padres de la Institución quien le dijo “Hace otro camino flaca” y continuó de forma muy despectiva diciéndole que “saliese por otro lado” a lo que Juana respondió con que estaba simplemente llevando a su pequeño al jardín y que no iba a tolerar esos malos tratos.

“Le avisé a él y a una señora que no estoy paseando, que yo también estoy yendo a llevar a mi hijo al colegio” comentaba tras el mal momento Juana y agregaba que, “A mi también me cuesta el humor a la mañana, señor padre irrespetuoso, sobre todo con un bebé que no durmió en toda la noche porque tiene mocos”.

Juana finalizaba su descargo ante la situación pidiéndole al colegio que tome medidas al respecto “MEDIA PILA. Pongan a alguien o hagan algo, organícense. Pero fin a cortar la colectora dos veces por día por comodidad”.